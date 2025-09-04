Les groupes de travail du Politburo examinent les plans des Congrès du Parti de Lai Châu, Hà Tinh et Cân Tho

Les groupes de travail n° 3 et n° 4 du Politburo ont tenu des séances de travail à Hanoï le 4 septembre avec des représentants des bureaux permanents des comités municipaux et provinciaux du Parti de Lai Châu, Hà Tinh et Cân Tho afin de discuter des projets de documents et des plans de personnel pour leurs Congrès du Parti pour la période 2025-2030.

>> Le Bureau politique travaille sur la préparation des congrès du Parti à Hai Phong et Quang Ngai

>> Le Politburo scrute la préparation des congrès du Parti de Ninh Binh, Dak Lak et Lào Cai

Photo : VNA/CVN

Les groupes ont examiné des documents clés, notamment les rapports politiques, les bilans d'auto-évaluation de la période 2020-2025 des comités municipaux et provinciaux du Parti, les propositions de personnel pour les comités du Parti pour la période 2025-2030 et les projets de Résolutions des Congrès.

Les membres du Politburo et du Secrétariat participants, ainsi que d'autres délégués, ont largement approuvé les projets de documents de Lai Châu, Hà Tinh et Cân Tho. Ces documents ont été salués pour leur évaluation complète des réalisations des cinq dernières années, tout en abordant ouvertement les lacunes, leurs causes et les enseignements tirés. Ils ont également défini des objectifs, des tâches et des solutions pour la période 2025-2030, en accord avec les orientations clés définies dans les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti et les récentes Résolutions du Comité central du Parti et du Politburo.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté l'organisation provinciale du Parti de Lai Châu à continuer de promouvoir l'unité, l'autonomie et la résilience, à accélérer l'innovation et la transformation numérique, et à s'efforcer de faire de Lai Châu une province en plein essor, verte et durable.

Pour Cân Tho, il a souligné son potentiel à devenir un pôle dynamique du delta du Mékong et un pôle de croissance national clé au cours de la période 2025-2030.

Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat, a quant à lui appelé l'organisation provinciale du Parti de Hà Tinh à s'appuyer sur sa fière tradition révolutionnaire, ses valeurs culturelles distinctives et l'aspiration populaire au progrès. Il a déclaré qu'il fallait saisir les opportunités, accélérer l'innovation et la transformation numérique, et poursuivre un développement rapide et durable.

Les groupes de travail ont demandé aux comités du Parti de Lai Châu, Hà Tinh et Cân Tho d'affiner leurs documents de congrès en intégrant les commentaires des membres du Politburo et du Secrétariat, ainsi que ceux des ministères et des agences. Ils ont également appelé à contribuer activement aux projets de documents du XIIIe Comité central du Parti pour le XIVe Congrès national du Parti et à des préparatifs approfondis pour garantir le succès du Congrès.

VNA/CVN