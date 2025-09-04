Approfondir davantage les relations Vietnam - République dominicaine

Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central, a reçu le 4 septembre à Hanoï une délégation du Mouvement de la Gauche Unie (MIU) de la République dominicaine, conduite par son secrétaire général, Miguel Mejía, également ministre des Politiques d'Intégration Régionale.

Phan Dinh Trac a salué la visite de Miguel Mejía au Vietnam à l’occasion des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du pays. Il a exprimé sa gratitude envers les peuples et les partis progressistes des pays d’Amérique latine, dont ceux de la République dominicaine, pour leur soutien constant à la lutte pour l’indépendance et la réunification nationales du Vietnam, ainsi qu’aux efforts actuels de Renouveau, de développement et de défense du pays.

Phan Dinh Trac a remercié Miguel Mejía pour son soutien indéfectible depuis près de trois décennies, contribuant au développement des relations bilatérales. Il a exprimé le souhait de préserver les symboles d’amitié tels que le monument du Président Hô Chi Minh à Saint-Domingue et le buste du professeur Juan Bosch, premier président de la République Dominicaine, à Hanoï.

Il a proposé de maintenir un dialogue régulier entre les deux Partis, de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération pour la période 2023-2028, d’encourager les visites de haut niveau et de promouvoir la coopération économique, commerciale, touristique et agricole…

Pour sa part, Miguel Mejía a félicité le Vietnam pour le succès de ses célébrations nationales, exprimé son profond respect pour le Président Hô Chi Minh et son admiration pour les réalisations du pays en près de 40 ans de Renouveau. Il a affirmé sa volonté d’étudier les expériences de développement et d’intégration internationale du Vietnam, d’améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale dans les temps à venir.

