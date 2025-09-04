Le Vietnam accorde toujours la priorité au développement de ses relations avec la Chine

Le président Luong Cuong a affirmé que le renforcement des relations avec la Chine restait une priorité absolue pour le Vietnam, lors de sa rencontre avec Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Photo : VNA/CVN

L'événement s'est déroulé à Pékin le 4 septembre dans le cadre de la visite de travail du dirigeant vietnamien en Chine et de sa participation à la commémoration du 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme.

Le président Luong Cuong a chaleureusement rappelé la présence du dirigeant chinois, accompagné d'une délégation de haut niveau et d'un contingent de l'Armée populaire de libération de Chine, à la cérémonie célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et la Fête nationale du Vietnam, le 2 septembre. Il a félicité Zhao Leji pour le succès de sa première visite officielle au Vietnam dans ses fonctions actuelles, contribuant ainsi au renforcement de la coopération entre les deux organes législatifs.

Le dirigeant vietnamien a exprimé son appréciation pour l'organisation réussie par la Chine de la commémoration de la victoire sur le fascisme et a salué le développement remarquable du pays sous la direction du PCC. Il a souligné que la participation de dirigeants clés des deux Partis et des deux pays aux événements majeurs de l'autre témoigne clairement de la relation de confiance qui unit les deux pays.

Le président Luong Cuong a appelé les deux parties à renforcer la solidarité et la coopération, affirmant le soutien du Vietnam à la diplomatie parlementaire, pilier essentiel des relations bilatérales. Il a salué le succès de la première réunion de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam - Chine et a exhorté les deux organes législatifs continuer de créer des conditions favorables pour que les deux pays renforcent la confiance politique, améliorent l'efficacité de la coopération substantielle dans divers domaines et soutiennent mutuellement leur développement, tout en consolidant les fondements sociaux des relations bilatérales.

Zhao Leji, pour sa part, a salué la participation du président Luong Cuong à la commémoration chinoise et a chaleureusement félicité le Vietnam pour le succès des célébrations de sa Fête nationale. Il a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et attentionné qui lui a été réservé lors de sa récente visite au Vietnam, soulignant que ce voyage avait renforcé la coopération législative et contribué à la construction d'une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Approuvant les propositions du président Luong Cuong, le dirigeant chinois a souligné l'importance de renforcer l'amitié et la collaboration traditionnelles afin de bâtir une communauté d’avenir partagé de portée stratégique, a-t-il déclaré, répond aux intérêts des deux nations et contribue à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Il a affirmé que l'APN attache une grande importance à ses relations avec l'Assemblée nationale vietnamienne et est prête à collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les points de vue communs dégagés par les hauts dirigeants des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Zhao Leji a suggéré d'intensifier les échanges de haut niveau, en capitalisant sur l'efficacité des mécanismes de coopération tels que le comité directeur bilatéral et le dialogue stratégique "3+3" sur la diplomatie, la défense et la sécurité publique, tout en promouvant le rôle des organes législatifs pour instaurer la confiance politique et promouvoir une coopération approfondie dans tous les domaines, notamment dans les domaines des sciences et des technologies et des infrastructures de transport stratégiques.

Il a également appelé à la convocation rapide de la première réunion du comité mixte Vietnam - Chine sur la coopération ferroviaire, et a souligné l'importance de renforcer la coopération dans les domaines du tourisme, de l'éducation, de la culture et des échanges interpersonnels afin de consolider les relations Vietnam - Chine.

VNA/CVN