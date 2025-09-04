La BAD salue la réforme institutionnelle du Vietnam

Dans sa quête de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam intensifie sa réforme institutionnelle, qualifiée de "réorganisation fondamentale du pays".

Selon Shantanu Chakraborty, directeur de pays de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, cette démarche est essentielle pour échapper au "piège du revenu intermédiaire". La réforme est toutefois un "marathon, pas un sprint", nécessitant vision stratégique, coordination et capacités d’exécution solides.

Un levier essentiel pour la compétitivité nationale

En 40 ans de Renouveau, le Vietnam a quitté le groupe des pays à faible revenu pour rejoindre celui des pays à revenu intermédiaire. Mais le modèle de croissance basé sur le capital et la main-d’œuvre bon marché atteint ses limites. Dans ce contexte, la réforme institutionnelle est jugée audacieuse et indispensable. Selon l'analyse de la BAD, si elle est mise en œuvre de manière résolue et efficace, cette réforme institutionnelle aura des effets de grande portée, créant un levier pour améliorer la compétitivité de l'économie vietnamienne à moyen et à long termes.

Un effet tangible est l’amélioration du climat des affaires. La simplification des procédures (licences, gestion foncière, approbation de projets) réduira délais et coûts, tout en stimulant les investissements publics et privés. L’alignement de l’environnement des affaires aux standards internationaux permettra d’attirer des investisseurs stratégiques et de préparer les entreprises locales à s’exporter, notamment grâce aux accords commerciaux de nouvelle génération comme le CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership / Partenariat transpacifique global et progressiste) et le RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership / Partenariat économique régional global).

La réforme favorisera aussi une allocation plus efficace des ressources : un secteur public allégé réduira coûts et lourdeurs, libérant des moyens pour les infrastructures essentielles, la santé et l’éducation de haute qualité. Le secteur privé pourra orienter davantage ses capitaux vers les activités à forte productivité et valeur ajoutée. Elle portera également une dimension de durabilité : meilleure gouvernance, protection de l’environnement et meilleur bien-être social, contribuant aux Objectifs de Développement durable.

Trois piliers pour réussir la réforme

La BAD estime que la mise en œuvre d'une réforme de grande envergure touchant l'ensemble de la structure sociale est toujours une tâche complexe et un chemin semé d'embûches. Forte de sa vaste expérience en matière de soutien aux réformes institutionnelles et structurelles en Asie et dans le Pacifique, la BAD identifie trois piliers essentiels permettant au Vietnam de mener à bien ce "arathon" de réformes : un engagement stratégique fort et continu, des ressources humaines professionnelles, et un mécanisme rigoureux de suivi et d’adaptation.

La BAD souligne que la réforme institutionnelle engagée par le Vietnam constitue une étape décisive. Elle représente la clé pour inaugurer une nouvelle phase de développement qualitatif, surmonter les défis à moyen terme et atteindre des objectifs ambitieux à long terme. Le chemin reste semé d’embûches, mais en maintenant une vision stratégique, une coordination étroite et une capacité d’exécution en constante amélioration, le Vietnam est bien positionné pour réussir ce "marathon" historique.

VNA/CVN