Le président Luong Cuong rencontre la communauté vietnamienne en Chine

Dans le cadre de sa participation à la cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la victoire de la Guerre mondiale antifasciste, le président du Vietnam, Luong Cuong, a rencontré le 4 septembre à Pékin des représentants de la communauté vietnamienne en Chine.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a présenté un bilan des relations bilatérales et de la situation de la communauté vietnamienne en Chine, qui compte plus de 100.000 personnes, dont environ 23.000 étudiants. Fortement attachés à la Patrie, ils soutiennent les politiques du Parti et de l’État.

Photo: VNA/CVN

Les représentants ont exprimé leur joie d’accueillir le président, partagé leur expérience d’intégration, réaffirmé leur confiance dans la direction du pays et leur volonté de préserver les traditions culturelles vietnamiennes.

Le président Luong Cuong a adressé ses salutations chaleureuses à la communauté, informé des résultats de ses séances de travail avec les dirigeants chinois, notamment son entretien avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, afin de renforcer la confiance politique mutuelle, d’élargir la coopération et de gérer les divergences dans un esprit de paix, de coopération et de développement.

S’agissant de la situation nationale, il a évoqué les progrès socio-économiques, le renforcement de la défense et de la sécurité, la stabilité sociale et la diplomatie proactive, contribuant à rehausser l’image et le statut du pays. Il a salué l’action du corps diplomatique et de la communauté vietnamienne en Chine, contribuant à la consolidation et à la promotion des relations entre les deux nations.

Photo: VNA/CVN

Sur le plan bilatéral, il a réaffirmé que développer les relations avec la Chine est une exigence évidente, un choix stratégique et ne priorité de premier plan, conformément aux intérêts fondamentaux et à long terme du Vietnam, contribuant à créer un environnement favorable à la réalisation des objectifs de développement pour 2030 et 2045. Les dirigeants des deux Partis et des deux pays sont parvenus à des perceptions communes sur la nécessité de poursuivre la solidarité, la coopération, le renforcement et l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique global et de la Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Enfin, le président Luong Cuong a demandé à l’ambassade du Vietnam en Chine de poursuivre ses efforts pour renforcer la confiance politique, promouvoir la coopération durable, et de mener à bien la diplomatie économique et culturelle, ainsi que la protection des droits et intérêts légitimes des Vietnamiens en Chine.

VNA/CVN