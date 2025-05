Le secrétaire général Tô Lâm rencontre la présidente de l'AN d'Azerbaïdjan

>> Le Vietnam et l’Azerbaïdjan renforcent leur coopération multiforme

>> Vietnam - Azerbaïdjan : Déclaration commune sur l’établissement du partenariat stratégique

>> Pour perpétuer les liens historiques Vietnam - Azerbaïdjan dans le secteur pétrolier

Photo : VNA/CVN

Lors de l'entrevue, cette dernière a salué l'adoption par les deux parties de la Déclaration conjointe sur l'établissement du partenariat stratégique Vietnam-Azerbaïdjan.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que sa visite témoignait du profond respect du Vietnam pour ses relations avec l'Azerbaïdjan. Il a tenu à exprimer sa sincère gratitude envers le peuple azerbaïdjanais pour son soutien précieux et indéfectible à celui vietnamien durant sa lutte d'hier pour la libération et la réunification nationale, ainsi que dans ses efforts de construction et de développement du pays à l'époque actuelle.

Il a émis son souhait que la coopération bilatérale soit renforcée de manière substantielle et approfondie, correspondant à la solide amitié traditionnelle et au potentiel des deux nations, en mettant en exergue le rôle central de la coopération parlementaire dans cette dynamique.

Le secrétaire général a également salué le rôle de l'AN d'Azerbaïdjan dans la promotion de la coopération bilatérale et a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient à renforcer leur coopération législative, apportant des contributions pratiques à la mise en œuvre efficace des accords bilatéraux.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir de promouvoir le rôle des Assemblées nationales des deux pays dans la coordination, le soutien et le suivi des ministères et secteurs afin d'intensifier la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement bilatéral, notamment dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, de la science et des technologies, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, ainsi que de l'éducation et de la formation.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir les échanges entre les peuples et la coopération entre les collectivités locales des deux pays.

En outre, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d'intensifier les échanges de délégations à tous les échelons, en particulier entre les commissions spécialisées et les groupes parlementaires d'amitié, ainsi qu'entre les jeunes et les femmes parlementaires. Ils ont également insisté sur l'importance de consolider la coordination au sein des enceintes parlementaires multilatérales.

Sahiba Gafarova a réaffirmé que l'AN d'Azerbaïdjan continuerait à soutenir l'élargissement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier en intensifiant l'échange de délégations à tous les niveaux.

VNA/CVN