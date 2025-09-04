Le président Luong Cuong rencontre les familles de personnalités chinoises amies du Vietnam

Le 4 septembre, dans le cadre de sa participation à la cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la victoire de la Guerre mondiale antifasciste et de ses activités de travail en Chine, le président vietnamien, Luong Cuong, a rencontré des représentants des familles de personnalités chinoises ayant contribué à l’amitié bilatérale.

Luong Cuong a exprimé son émotion et sa joie de retrouver les proches d’anciens experts, conseillers et cadres vietnamiens et chinois qui avaient soutenu le peuple vietnamien durant les deux guerres de résistance pour l’indépendance nationale. Le chef de l’État a souligné l’importance de leurs contributions à la révolution vietnamienne et aux relations Vietnam–Chine.

Photo : VNA/CVN

Le président a affirmé que le Vietnam n’oubliera jamais le soutien sincère des conseillers et experts chinois qui partagèrent les épreuves du peuple vietnamien. Il a également rappelé les sacrifices des combattants vietnamiens ayant servi dans l’Armée rouge chinoise, à l’instar du général Nguyên Son, qui contribua à la libération nationale des deux pays.

Il a mis en avant l’héritage précieux cultivé par le Président Hô Chi Minh, le Président Mao Zedong et les générations suivantes, qui a permis aux deux pays de bâtir un partenariat de coopération stratégique intégrale et, dans la nouvelle ère, une Communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine de portée stratégique.

Soulignant la tradition vietnamienne de gratitude, il a affirmé que le Vietnam s’attache toujours à éduquer les générations à comprendre, apprécier et préserver les bonnes relations entre les deux pays. Il a en outre souligné la contribution importante des Vietnamiens qui travaillent, vivent et étudient en Chine, estimant que les proches des personnalités et des cadres révolutionnaires du Vietnam et de la Chine constituent de véritables liens reliant étroitement l’amitié entre les deux nations.

À cette occasion, le président vietnamien a remis des cadeaux aux familles de personnalités chinoises d’amitié du Vietnam.

VNA/CVN