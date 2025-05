Le Vietnam veut approfondir davantage ses relations avec l'Azerbaïdjan

>> Cérémonie d’accueil du SG Tô Lâm et de son épouse en visite d'État en Azerbaïdjan

>> Le secrétaire général du PCV s'entretient avec le président azerbaïdjanais

>> Vietnam - Azerbaïdjan : Déclaration commune sur l’établissement du partenariat stratégique

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre la présidente de l'AN d'Azerbaïdjan

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens se souvenaient toujours et étaient reconnaissants du précieux soutien et de l'aide que le peuple azerbaïdjanais a apportés au Vietnam dans sa lutte passée pour l'indépendance et la réunification nationale ainsi que dans la période actuelle d’édification et de développement nationaux. Il a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait approfondir davantage ses relations avec l'Azerbaïdjan dans tous les domaines.

Il a informé le Premier ministre Ali Asadov que les deux parties avaient également convenu et adopté une déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique Vietnam - Azerbaïdjan. Selon Tô Lâm, il s'agit d'une étape historique, ouvrant une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays, créant une force motrice forte pour promouvoir une coopération de plus en plus substantielle et efficace, en particulier dans des domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, l'énergie, la défense, l'éducation, la culture, les échanges entre les peuples, etc.

Confiance politique

De son côté, le Premier ministre Ali Asadov a affirmé que la visite démontrait la confiance politique et un développement remarquable dans les relations entre les deux pays. Il a estimé que les discussions entre le président Ilham Aliyev et le secrétaire général du Parti Tô Lâm étaient fructueuses dans tous les aspects, les deux parties ayant signé une série de documents de coopération dans de nombreux domaines.

Il a affirmé que l'Azerbaïdjan attachait toujours de l'importance à la coopération multiforme avec le Vietnam et considérait le Vietnam comme l'un des partenaires prioritaires en Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir le rôle des deux organes législatifs dans la coordination, le soutien et l'incitation des ministères et des branches à promouvoir la coopération bilatérale en matière d'économie, de commerce et d'investissement avec cinq principaux groupes de solutions : promotion de la coopération dans les domaines traditionnels, avec le fer de lance de l'énergie - pétrole et gaz ; amélioration de l’efficacité opérationnelle et renforcement du rôle de coordination du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique et technologique ; accélération du travail d’information, de la promotion du commerce et de la connexion des communautés d’affaires des deux pays ; encouragement et facilité des activités d’investissement, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire ; et promotion de la coopération en matière d’éducation et de formation.

Les deux parties ont également convenu d’accroître les rencontres et les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau ; de mettre en œuvre activement les accords de haut niveau conclus et de renforcer la coordination des actions au sein des organisations internationales et régionales.

Elles ont également exprimé leur conviction que le partenariat stratégique nouvellement établi entre les deux pays apporterait des résultats concrets, au bénéfice des peuples des deux pays.

À cette occasion, Tô Lâm a adressé les salutations et l'invitation à visiter le Vietnam du Premier ministre Pham Minh Chinh au Premier ministre Ali Asadov.

VNA/CVN