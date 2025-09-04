Vietnam et Azerbaïdjan dynamisent leurs liens de défense

Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a présidé dans l’après-midi du 4 septembre à Hanoï, la cérémonie d’accueil du colonel général Zakir Hasanov, ministre de la Défense de l’Azerbaïdjan, et de la délégation de haut rang en visite officielle et participant aux célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Immédiatement après la cérémonie, les deux parties ont tenu des entretiens. Le général Phan Van Giang a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement et au développement des relations d’amitié traditionnelle avec l’Azerbaïdjan - des liens cultivés par le Président Hô Chi Minh, le défunt président Heydar Aliyev ainsi que par de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

En particulier, à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Azerbaïdjan en mai 2025, les deux pays ont officiellement établi un partenariat stratégique, jetant une base solide au développement d’une coopération de défense de plus en plus approfondie.

Le ministre vietnamien de la Défense a affirmé que la construction d’un monument en hommage aux experts militaires soviétiques, dont des experts azerbaïdjanais, au Musée d’histoire militaire du Vietnam, illustrait la reconnaissance du Parti, de l’État, de l’Armée et du peuple vietnamiens pour l’aide précieuse de l’Azerbaïdjan durant les guerres de résistance. Ce monument incarne également l’amitié traditionnelle entre les deux pays et leurs armées.

Il a rappelé que le Vietnam suivait de manière constante une politique étrangère indépendante, autonome, pacifique, amicale, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation de ses relations et qu’il maintenait la politique de défense dite des "quatre non". La position constante du Vietnam est de s’attacher à régler tous différends et désaccords par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que des engagements internationaux et régionaux comme la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et soutient la conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international.

Photo : VNA/CVN

Lors des entretiens, les deux ministres ont convenu que la coopération en matière de défense avait été activement encouragée ces dernières années, en adéquation avec le niveau des relations bilatérales, avec des avancées notables dans plusieurs domaines : échanges de délégations, industrie de défense, déminage humanitaire, participation aux activités multilatérales organisées par chaque partie. À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en mai 2025, les deux ministères avaient signé un protocole d’accord sur la coopération en matière de défense, contribuant à rendre la coopération bilatérale de plus en plus substantielle.

Concernant les orientations futures, sur la base de ce protocole, le général Phan Van Giang a proposé d’intensifier les échanges de délégations et promouvoir la coopération en matière de formation ; créer des conditions favorables aux entreprises de défense des deux pays pour établir des contacts et coopérer dans l’industrie de défense, le commerce militaire, la logistique et la technique ; soutenir les activités multilatérales organisées par chaque partie ; étudier l’élargissement de la coopération dans des domaines présentant besoins et potentiels communs.

Il a en outre suggéré que les deux pays envisagent d’ouvrir des bureaux d’attachés de défense afin de renforcer la coopération bilatérale. Le Vietnam est disposé à accueillir des stagiaires militaires azerbaïdjanais pour des cours de vietnamien à l’Académie des sciences militaires ainsi que pour le programme international de formation des officiers de défense à l’Académie de la Défense nationale.

Pour sa part, le colonel général Zakir Hasanov a remercié le ministère vietnamien de la Défense pour son invitation, exprimant sa satisfaction devant le développement des relations entre les deux pays, notamment depuis la visite du secrétaire général Tô Lâm qui a permis d’élever ces relations au rang de partenariat stratégique. Constatant un vaste potentiel de coopération, il a souhaité que les deux parties renforcent activement la coopération en matière de défense afin de contribuer de manière concrète et efficace aux relations bilatérales.

À l’issue de l’entretien, les deux ministres ont signé une Lettre d’intention sur la coopération dans la formation des militaires entre les deux ministères de la Défense.

VNA/CVN