Cuba souhaite s'associer avec Thai Binh dans le secteur agricole

>> 64e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cuba

>> Le Vietnam et Cuba renforcent leur partenariat pour la sécurité alimentaire

Le vice-président du Comité populaire provincial Lai Van Hoan a informé les Cubains des potentiels, des forces et du souhait de coopération de Thai Binh. Les dirigeants vietnamiens et cubains conviennent de la priorité pour la coopération, notamment dans l'agriculture, l'énergie, le commerce, les biotechnologies et promeuvent une coopération étroite dans la sécurité, la défense et les échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Thai Binh place l'agriculture au cœur de son développement économique. Cette province s'est fixée pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire nationale tout en renforçant sa position de principal centre de production agricole du delta du fleuve Rouge.

Lai Van Hoan a souhaité que dans les temps à venir, la province de Thai Binh et Cuba entretienne une coopération plus étroite dans le domaine agricole. Thai Binh est prête à partager ses expériences en matière de planification du système de transport, d'irrigation, de production de riz et souhaite recevoir le partage et le soutien de Cuba dans l'application des biotechnologies dans l'industrie agricole, le développement de l'agriculture biologique et des plantes médicinales.

Le ministre cubain de l'Agriculture, Ydael Jesús Pézez Brito, a déclaré que Cuba souhaitait renforcer sa coopération dans le secteur agricole avec le Vietnam, la province de Thai Binh en particulier. Le gouvernement cubain a d'ailleurs mis en place des mesures incitatives ciblées pour encourager les investissements des entreprises vietnamiennes.

A Thai Binh, la délégation cubaine a visité l'Institut de recherche sur les cultures et l'Usine de traitement des semences de la Société par actions de Thai Binh, appréciant hautement leurs succès. Il a souhaité que cette société partage ses expériences et coopère pour développer la production agricole à Cuba.

VNA/CVN