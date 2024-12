Important excédent commercial pour les exportations agricoles

La valeur des exportations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam est estimée en 2024 à plus de 62 milliards d’USD, soit une hausse de plus de 18% en glissement annuel.

Cette information a été confirmée lors du colloque sur la promotion des exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques, organisé le 16 décembre par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans la mégapole du Sud.

Selon M. Lê Thanh Hoà, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, relevant dudit ministère, 2024 marque une année impressionnante pour le Vietnam en matière de production et d’exportation. Parmi les produits exportés, on dénombre 11 groupes de produits qui continuent de maintenir un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'un milliard d’USD, dont sept groupes avec un chiffre d'affaires dépassant les 3 milliards d’USD : le bois et produits dérivés du bois avec 16,1 milliards d’USD, les légumes et fruits estimés à 7,1 milliards d’USD, le riz pour 5,8 milliards d’USD, le café à 5,4 milliards d’USD, la noix de cajou pour environ 4,3 milliards d’USD, les crevettes à 3,8 milliards d’USD, et le caoutchouc estimé à 3,2 milliards d’USD.

En termes de taux de croissance, les exportations de légumes, de riz, de café, de noix de cajou et de poivre ont toutes atteint des taux à deux chiffres : le café a progressé de 56,9%, le poivre de 53,3%, le caoutchouc de 24,6% et le riz de 10,6%.

Concernant les marchés, les États-Unis ont dépassé la Chine pour devenir le premier marché d'exportation de produits agricoles, forestiers et halieutiques du Vietnam avec un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d’USD sur les onze premiers mois de 2024. La Chine arrive en deuxième position avec 12,2 milliards d’USD, suivie par l'Union européenne, le Japon et la République de Corée.

Selon M. Hoà, l'objectif fixé pour les exportations agricoles, forestières et aquatiques en 2024 était de 55 milliards d’USD. Cependant, jusqu'à présent, la valeur des exportations a dépassé cet objectif pour atteindre plus de 62 milliards d’USD, avec une plus-value commerciale dépassant 6 milliards d’USD. Ce résultat bénéficie de la contribution positive des accords de libre-échange (ALE), qui ont ouvert les marchés et réduit les droits de douane sur de nombreux produits à des niveaux très bas, voire nuls. Par ailleurs, les négociations visant à ouvrir de nouveaux marchés et à promouvoir le commerce ont été activement menées par les ministères et organismes compétents, permettant ainsi aux produits agricoles vietnamiens, notamment les fruits tropicaux, d’élargir leur portée.

Développer de nouveaux marchés

En 2025, selon Nguyên Anh Phong, directeur adjoint de l’Institut des politiques et stratégies du développement agricole et rural, la production agricole intérieure restera stable, et les exportations de certains groupes de produits agricoles vietnamiens connaîtront un bon élan dès le premier trimestre de 2025. Il estime que la demande mondiale en vivres augmentera, en raison des perturbations de l’offre alimentaire dans plusieurs pays, causées par des conflits politiques et des concurrences économiques entre grandes puissances.

“La demande en produits aquatiques, en produits en bois, en café, en poivre, et surtout en fruits tropicaux devrait augmenter considérablement, notamment aux États-Unis. La consommation de fruits, de légumes et de produits aquatiques en Chine devrait également progresser, avec des augmentations annuelles prévues de 6,64 % pour les fruits et légumes et de 7,56 % pour les produits aquatiques sur la période 2024-2029”, a-t-il estimé.

Pour déployer de manière synchronisée les solutions visant à promouvoir les exportations agricoles, forestières et halieutiques en 2025 et dans les années à venir, il recommande aux agences, départements et localités de continuer à restructurer le secteur agricole, en mettant l’accent sur la promotion des principales industries de produits de base telles que le riz, les fruits de mer et les légumes. Cela implique d'améliorer la qualité et l’efficacité de ces industries tout en assurant une production et un approvisionnement alimentaires abondants, contribuant ainsi à la maîtrise de l’inflation et à une croissance durable.

Sur le plan des politiques de développement, Trân Thanh Nam, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a insisté sur la mise en œuvre rapide de mesures efficaces pour accompagner et soutenir la transformation et le développement de grandes zones de matières premières. Il préconise également d’établir des connexions solides entre la production, la transformation et la consommation, et de renforcer la compétitivité des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques sur les marchés nationaux et internationaux.

Il propose enfin d’ouvrir de nouveaux marchés, en particulier dans les pays islamiques, au Moyen-Orient et en Afrique, et d'encourager les associations professionnelles à jouer un rôle de premier plan dans le rétablissement des partenariats commerciaux avec ces régions.

Texte et photos: Truong Giang/CVN