Optimisation de la chaîne de valeur agricole : le rôle du marché intérieur

Photo : VNA/CVN

Les politiques gouvernementales actuelles visent à stimuler la croissance économique en donnant la priorité à trois forces motrice : l'investissement, la demande intérieure et l'exportation.

Le Sud compte deux grandes zones économiques : région du Sud-Est et delta du Mékong, la première étant le moteur économique. Fort de son statut de centre industriel, de son important port maritime et de sa population dense, le Sud-Est dispose d'un potentiel exceptionnel pour développer son marché intérieur. Cette région constitue un débouché naturel pour les produits agricoles, locaux et nationaux.

Exploitation par région

En tant que plus grand centre de distribution du pays, Hô Chi Minh-Ville dispose d'infrastructures complètes, avec des activités commerciales dynamiques telles que des marchés de gros, des chaînes de supermarchés et des magasins de produits... pour améliorer la capacité de distribution locale et promouvoir la croissance régionale.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Nguyên Phuong, directeur adjoint du Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, la ville attire de principales sociétés de vente au détail du Vietnam pour investir dans les systèmes de supermarchés et les chaînes de distribution de marchandises, notamment les produits agricoles. Hô Chi Minh-Ville, à elle seule, consomme environ 10.000 porcs par jour, sans compter bien d’autres produits agricoles comme les légumes, les fruits, le riz...

Nécessité d'une connexion multidirectionnelle

Nguyên Nguyên Phuong a fait savoir que Hô Chi Minh-Ville avait également de nombreux programmes de coopération avec des localités consommatrices de produits agricoles telles que Dông Nai, Binh Duong et Long An. Par exemple, les entreprises manufacturières et les fournisseurs de produits agricoles de Dông Nai ont des atouts dans le domaine du bétail, de la volaille, des œufs de volaille, des fruits, des légumes... Le processus de production des entreprises et des coopératives de Dông Nai est assez professionnel.

La représentante de l'entreprise produisant et exportant des produits à base de porc, Mme Nguyên Thi Hoài, de la sarl Hoài An (Dông Nai), a déclaré que l'entreprise avait suivi un long processus de normalisation de la transformation des produits à base de porc afin de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des produits mis sur le marché.

Ambitieuse de conquérir de nouveaux marchés, Hoài An cherche à établir des partenariats solides pour distribuer ses produits dans toute la province et, à terme, à l'échelle nationale. L'entreprise s'engage ainsi à fournir une alimentation sûre et de qualité. En ciblant le marché de Hô Chi Minh-Ville, Hoài An affiche clairement son ambition de devenir un leader dans son secteur.

VNA/CVN