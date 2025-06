Estonie

Le PM s’informe sur la valorisation du patrimoine et le développement portuaire

Dans le cadre de sa visite officielle en Estonie, jeudi 5 juin, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh et son épouse ont visité la vieille ville de Tallinn ainsi que son port.

Photo : VNA/CVN

Admirant la beauté ancienne et la vie animée de la vieille ville de Tallinn, le Premier ministre a souligné que le Vietnam, riche d’un long passé historique et culturel, possède également de nombreuses vieilles villes similaires, telles que le Vieux quartier de Hanoï, la ville ancienne de Hôi An, ainsi que de nombreux autres patrimoines culturels.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a estimé que Tallinn représente un modèle inspirant pour le Vietnam, en matière de préservation et de valorisation intégrale du patrimoine. Il a également insisté sur la nécessité de transformer le patrimoine en ressource de développement, en en faisant un lieu de rayonnement culturel du Vietnam auprès du monde.

Port de Tallinn

Le port de Tallinn est l’un des principaux ports maritimes d’Estonie, et figure parmi les plus grands ports de la mer Baltique. Il traite chaque année 20 millions de tonnes de marchandises et 10 millions de passagers.

Photo : VNA/CVN

Lors de son échange avec la direction du port, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que le Vietnam développe activement son réseau portuaire et ses infrastructures maritimes, avec plusieurs ports internationaux d’envergure tels que Lach Huyên, Vân Phong, Cai Mep - Thi Vai, Cân Gio, ainsi que des ports touristiques comme Ha Long, Da Nang, Nha Trang et Phu Quôc.

Il a proposé que la direction du port de Tallinn coopère avec le Vietnam dans le développement de ports maritimes internationaux et partage ses technologies, sa gestion et son savoir-faire opérationnel avec les partenaires vietnamiens, dans un esprit de bénéfice mutuel, d’intérêts harmonieux et de partage des risques.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse, la Société générale maritime du Vietnam (Vietnam Maritime Corporation - VIMC) a procédé à la signature d’un mémorandum d’entente (MoU) avec le port de Tallinn concernant la coopération en matière de transfert de technologie pour l’exploitation de ports intelligents.

