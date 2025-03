Le chef du Parti travaille sur le projet de Rapport socio-économique du XIVe Congrès national du PCV

Depuis le 10e Plénum du XIIIe Comité central du PCV, ce sous-comité a sérieusement pris en compte les avis du Comité central et a complété et perfectionné le projet de Rapport socio-économique du XIVe Congrès national du Parti dans le but de le rendre réalisable, concis et ciblé.

En exprimant son accord en principe avec le projet de Rapport socio-économique du XIVe Congrès national du Parti, le leader du PCV a souligné que les questions socio-économiques sont vastes, complexes, difficiles et en évolution rapide, et doivent être complétées et mises à jour régulièrement.

Concernant les orientations des études et recherches pour compléter, mettre à jour et parachever ce projet de Rapport, le secrétaire général a a suggéré de poursuivre l'exploration de nouvelles problématiques et la mise en œuvre des politiques visant à rationaliser l'appareil du système politique ; de mener des recherches et des évaluations plus approfondies sur leurs résultats et ceux de la réorganisation des unités administratives à tous les niveaux. De même, il a insisté sur l'importance de réévaluer les planifications nationales, régionales et locales.

En ce qui concerne le modèle de croissance du PIB, Tô Lâm a demandé de continuer à rechercher et à clarifier le contenu du "nouveau modèle de croissance" du Vietnam pour la période à venir, en mettant particulièrement l'accent sur les facteurs fondamentaux pour un développement rapide et durable.

Il a appelé à l'élimination progressive des obstacles institutionnels pour établir des bases solides au service du développement. Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre les recherches de solutions pour mobiliser les ressources.

Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de réviser les contenus pour équilibrer développement économique, culturel et social. L’objectif ultime est d’améliorer continuellement les conditions de vie de la population.

Il a enfin demandé aux membres du sous-comité socio-économique de continuer à compléter et à perfectionner le projet de Rapport socio-économique du XIVe Congrès national du Parti. Ce rapport doit servir de guide d’action pour atteindre les objectifs de 2030 et 2045, assurant prospérité et amélioration de la vie des habitants.

