Le vice-PM Trân Luu Quang appelle à plus d’efforts de réforme administrative

Photo : An Dang/VNA/CVN

S’exprimant à la réunion du Groupe de travail sur la réforme des procédures administratives et du Conseil consultatif sur la réforme des procédures administratives du Premier ministre, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a indiqué sept travaux accomplis au premier semestre et quatre autres à parfaire.

Il a ainsi mis en avant la forte décentralisation administrative, la simplication considérable des procédures, le nombre croissant des procédures traitées en ligne, le suivi plus responsable des avis des entreprises et citoyens, la réforme des procédures dès le processus d’élaboration des réglementations légales.

Le dirigeant a salué la bonne exploitation des résultats du projet de développement des applications de données sur les résidents, d’identification et d’authentification électronique au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030 (Projet 06).

Il s’est également félicité de certains bons modèles, tels que la délivrance de l’extrait du casier judiciaire via l’application d’identification électronique VNeID ; et de la construction du modèle pilote de centre de services administratifs publics à niveau unique relevant des comités populaires au niveau provincial à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Quang Ninh.

Cependant, il a pointé du doigt de quatre travaux inachevés, concernant les règles, la coordination entre différents ministères et organismes compétents, entre les autorités centrales et les autorités locales, le traitement des difficultés rencontrées par les citoyens.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a demandé de redoubler d’efforts, de faire valoir le rôle des autorités hiérarchiques en suivant les plans adoptés et en observant les résolutions adoptées, et de renforcer la coordination entre les acteurs.

VNA/CVN