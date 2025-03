Le secrétaire général Tô Lâm travaille avec l’Inspection du gouvernement

Présidant une séance de travail avec le comité du Parti de l’Inspection du gouvernement sur le travail d’inspection et de règlement des plaintes et des dénonciations par les citoyens, le leader du Parti a noté les efforts consentis par l’Inspection du gouvernement depuis le début du mandat.

Grâce à ces efforts, les droits de nombreuses personnes et organisations ont été assurées, des biens mal acquis ont été recouvrés, des recommandations sur le traitement des particuliers et des groupements contrevenants ont été formulées, contribuant ainsi à renforcer la confiance du peuple dans le Parti et l’État, s’est-il félicité.

Mais il n’en reste pas moins que des progrès peuvent être faits en matière de réception des citoyens et de règlement des plaintes alors que dans les temps à venir, le Parti et l’État mettront en œuvre simultanément de nombreuses politiques, décisions et stratégies révolutionnaires majeures destinées à créer une base solide pour le développement du pays, a-t-il indiqué.

Le chef du Parti a évoqué à ce titre la préparation des congrès à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti, la poursuite du déploiement des nombreux projets et ouvrages nationaux clés qui pourrait, à moins d’une solution satisfaisante, affecter plus ou moins les intérêts des particuliers et des groupements et faire surgir des plaintes ou dénonciations individuelles ou collectives complexes.

Les récentes affaires complexes doivent être résolus complètement et, en même temps, des mesures synchrones doivent être prises pour minimiser l’apparition de nouvelles affaires complexes, a-t-il indiqué.

Il a donc souligné que les comités du Parti à tous les niveaux, de tous les secteurs et de toutes les localités doivent appréhender et mettre sérieusement en œuvre la conclusion N°107-KL/TW du Politburo du Parti en date du 24 décembre 2024 sur la poursuite du renforcement du leadership du Parti dans l’accueil des citoyens et le traitement des plaintes, des dénonciations, des pétitions et des rapports ; la directive N°35-CT/TW du Politburo en date du 26 mai 2014 sur le renforcement du leadership du Parti dans l’accueil des citoyens et le traitement des plaintes et des dénonciations ; et le règlement N°11-QDi/TW du Politburo en date du 18 février 2019 sur la responsabilité des chefs des comités du Parti à tous les niveaux dans l’accueil des citoyens, le dialogue direct avec les citoyens et le traitement des rapports et des pétitions des citoyens.

Le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur la nécessité d’une coopération étroite entre l’Inspection du gouvernement et les autres organismes compétents afin de sanctionner les abus, notamment ceux visant à troubler l’ordre public. Il a également mis en garde contre les manœuvres de forces hostiles, des réactionnaires et des opportunistes politiques cherchant à exploiter ces questions pour s’opposer au Parti et à l’État.

Enfin, le leader du Parti a exhorté à accélérer la transformation numérique dans la gestion des plaintes et l’accueil des citoyens. Il a plaidé pour une interconnexion efficace entre l’Inspection du gouvernement et les différentes institutions administratives, afin d’optimiser le traitement des dossiers et d’améliorer la transparence.

