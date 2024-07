Le Premier ministre souligne cinq accélérations sur la réforme administrative

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lundi 15 juillet d’accélérer la réforme administrative pour contribuer à libérer des ressources, à réduire les coûts de mise en conformité, à élever la compétitivité et à réussir les objectifs et les tâches de développement socio-économique.

S’adressant à la 8e réunion du Comité de pilotage de la réforme administrative du gouvernement dont il est président, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités d’appréhender les points de vue sur la réforme administrative dans l’esprit des cinq accélérations.

Il s’agit d’abord accélérer la révision et l’élimination des difficultés, des obstacles et des goulots d’étranglement en matière d’institutions, de mécanismes et de politiques dans la mobilisation des ressources, a-t-il indiqué.

Ensuite, il faut accélérer le dialogue, le partage et le traitement des entraves et lacunes émergents pour fluidifier et promouvoir le développement, élargir les activités de production et d’entreprise et créer des moyens de subsistance pour les populations, a-t-il dit.

Dans le même temps, il faut accélérer les services d’administration publique, renforcer la discipline et l’ordre dans la fonction publique et repousser la négativité ; accélérer la transformation numérique, la construction du gouvernement numérique et de la société numérique, a-t-il poursuivi.

Le chef du gouvernement a également demandé d’accélérer la non-utilisation du numéraire dans les dépenses financières, la lutte contre la négativité et la réduction des coûts de mise en conformité, a-t-il ajouté.

Sur cette base, il a demandé aux membres du Comité de pilotage d’identifier et de prposer des solutions à l’élimination les goulots d’étranglement qui entravent les activités de réforme administrative.

Les ministères, secteurs et collectivités locales doivent mettre en œuvre strictement les orientations du gouvernement, du Premier ministre, le Plan d’activité 2024 du Comité de pilotage et les tâches de réforme administrative définies selon les plans de chaque organes et unités ; accélérer la promulgation des documents réglementaires détaillés, notamment pour les lois votées lors de la 7e session de l’Assemblée nationale, a-t-il demandé.

Le chef du gouvernement a demandé aux Comités populaires de la ville de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville, des provinces de Binh Duong et Quang Ninh de déployer à titre expérimental de septembre 2024 à la fin 2025 le modèle de centre de services d’administration publique mononiveau selon le mécanisme de guichet unique interconnecté.

Les ministères, les branches et les localités doivent achever l’allocation des fonds d’investissement publics en juillet 2024, afin que le décaissement des investissements publics pour toute l’année atteigne plus de 95%, car c’est l’un des moteurs de la croissance, a-t-il recommandé.

Il a également ordonné aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales de se concentrer sur la mise en œuvre de la disposition des unités administratives aux niveaux de district et de commune pour la période 2023-2025, d’achever l’essentiel de ce travail en septembre 2024, en garantissant la stabilité en vue de la tenue des congrès du Parti à tous les niveaux en 2025.

