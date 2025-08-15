Faire des régions montagneuses et de minorités un moteur de développement inclusif et durable

Le 13 août s’est tenue la conférence-bilan du Programme cible national pour le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et de zones montagneuses pour la période 2021-2025, assortie des orientations pour 2026-2030. L’enjeu consiste à transformer ces territoires en un moteur de développement inclusif et durable.

Photo: Journal Nhân dân/VNA/CVN

Le Vietnam compte 53 minorités ethniques, représentant plus de 14,4 millions de personnes réparties dans 32 provinces et villes. Ces régions, à la fois riches en potentiel et confrontées à de fortes contraintes structurelles, constituent un espace stratégique pour la cohésion nationale et la croissance à long terme.

Des résultats tangibles dès la première phase

Officiellement lancé fin 2022, le programme 2021-2025 a posé les bases d’une transformation profonde. Les indicateurs dépassent les prévisions : réduction de la pauvreté de 3,4% par an (0,2 point au-dessus de l’objectif), triplement du revenu moyen par habitant depuis 2020, 54,8% des travailleurs formés selon les besoins locaux (contre 50% attendus). Plus de 8.600 km de routes ont été construits et des centaines d’écoles modernisées.

Photo: VGP/VNA/CVN

L’éradication de plus de 42.000 logements précaires dans les zones les plus défavorisées, soit 230% de l’objectif initial, marque un tournant. D’ici la fin août, ces habitations auront entièrement disparu du paysage national.

Pour Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, c’est un succès majeur: "Ce programme n’est pas seulement un objectif national, il incarne l’attention particulière, concrète et profonde du Parti et de l’État envers les habitants des régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques. Sa conception a bénéficié d’un large soutien des ministères, des collectivités, de l’Assemblée nationale et du gouvernement", souligne-t-il.

Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, salue également la portée inédite de ce premier programme national spécifiquement dédié aux minorités ethniques, qui témoigne de l’engagement du gouvernement vietnamien en faveur d’un développement durable et équitable, où personne n’est laissé de côté.

2026-2030 : accélération et montée en gamme

La seconde phase vise à réaliser pleinement les objectifs de la décennie 2021-2030, conformément à la vision du 13e Congrès national du Parti selon laquelle "d’ici 2030, le Vietnam deviendra un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur".

Photo : VNA/CVN

Dans cette optique, le budget prévu augmentera de 10 à 15%, atteignant 150.000 à 160.000 milliards de dôngs (plus de 6,5 milliards de dollars). Les priorités incluront le renforcement des infrastructures, le développement de la production, l’augmentation des revenus, la réduction des écarts de niveau de vie, la montée en compétence des ressources humaines et le soutien ciblé aux communautés les plus fragiles. Une attention particulière sera accordée à l’intégration des sciences et technologies dans la production, à la structuration d’économies collectives et à la création de marques territoriales.

Cette approche sera modulée en fonction des atouts de chaque région. Les autorités locales devront cibler leurs investissements, renforcer les liens entre producteurs et entreprises, et orienter la production vers une meilleure compétitivité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh l’a résumé en ces termes: "Investir dans les régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques, c’est investir dans le développement. Nous devons agir avec détermination et pragmatisme, innover dans notre façon de penser et adopter une approche souple et efficace. Ainsi, la phase II sera plus performante et atteindra l’objectif d’une amélioration continue du niveau de vie, tant matériel que spirituel, des habitants, à un rythme toujours plus soutenu. Personne ne doit être laissé de côté dans le développement rapide et durable du pays", dit-il.

La poursuite de ce programme vise à réduire durablement les fractures territoriales et à hisser les régions de minorités ethniques et de montagne au rang de véritables moteurs du développement national.

VOV/VNA/CVN