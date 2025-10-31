Hai Phong, fer de lance national contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

La ville portuaire septentrionale de Hai Phong s’impose comme un modèle national exemplaire dans la lutte acharnée contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Grâce à la mise en œuvre rigoureuse de la Directive n°32-CT/TW du Secrétariat du Comité central, la ville a enregistré des avancées notables : contrôle exhaustif de sa flotte, surveillance accrue des activités maritimes, traçabilité renforcée des produits aquatiques et actions concrètes pour la protection des ressources marines.

Outre la publication d’un plan d’action intensif contre la pêche INN, Hai Phong déploie des mesures énergiques et coordonnées, toutes orientées vers l’objectif stratégique de lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne d’ici 2025.

Selon le Comité populaire de la ville, en septembre 2025, Hai Phong comptait 820 navires de pêche, dont 100% étaient enregistrés et autorisés à opérer. Tous les navires précédemment classés dans la catégorie dite "3 Non" (non enregistrés, non immatriculés, sans licence) ont été traités de manière définitive, affirmant la détermination de la ville à éradiquer ces pratiques illégales.

Le taux de navires autorisés dépasse désormais 95%, tandis que 283 navires d’une longueur égale ou supérieure à 15 m ont installé un système de surveillance par satellite (VMS), assurant une connexion permanente et un suivi continu. Les autorités exercent une supervision rigoureuse, interdisant formellement à tout navire de quitter le port sans remplir l’ensemble des conditions requises.

D’avril 2024 à septembre 2025, la ville a contrôlé plus de 21.700 mouvements d’entrée et de sortie des navires de pêche, représentant plus de 4.400 tonnes de produits aquatiques débarqués sous surveillance portuaire stricte. 100% des produits transitant par les ports font l’objet d’une traçabilité complète, et aucun cas de violation des eaux étrangères par des navires de la ville n’a été signalé.

En parallèle, Hai Phong intensifie ses efforts pour la protection et le développement durable des ressources aquatiques. La ville a créé deux zones marines protégées couvrant une superficie totale de plus de 35.000 hectares, comprenant les zones de Bach Long Vi et de Cat Bà - Long Châu ainsi que cinq zones de protection des ressources maritimes et trois zones de protection intérieure (rivières Da Do, Van Uc, Gia).

Le secteur agricole local a également mené trois campagnes de réensemencement, libérant plus de 2,1 millions de jeunes poissons, crevettes, crabes et mollusques, contribuant activement à la restauration des écosystèmes naturels.

Par ailleurs, la ville promeut activement le développement d’une aquaculture de haute technologie, intégrée au tourisme et à la protection de l’environnement. Plusieurs modèles d’élevage intensif, conformes aux normes VietGAP et intégrant le numérique et l’automatisation dans la gestion des étangs, ont permis d’accroître sensiblement la productivité tout en garantissant la sécurité alimentaire.

Grâce à la détermination de l’ensemble du système politique et à l’adhésion exemplaire des pêcheurs, Hai Phong joue un rôle clé dans les efforts nationaux visant à lever le "carton jaune" IUU, œuvrant résolument pour une industrie de la pêche verte, propre, responsable et durablement intégrée à l’économie mondiale.

