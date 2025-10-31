Le Vietnam, troisième réseau mobile le plus rapide d'Asie du Sud-Est

Le Vietnam a réalisé des progrès considérables dans le domaine de la technologie 5G, surpassant de nombreux pays plus développés de la région d’Asie du Sud-Est et ouvrant ainsi de formidables perspectives pour le développement de son économie numérique.

Photo : VNA/CVN

Selon Speedtest Global Index, dans l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam se hisse à la 3e place pour la vitesse de connexion mobile avec une moyenne de 146,64 Mbps, derrière Singapour (163,29 Mbps) et la Malaisie (163,00 Mbps). Comme la Thaïlande, il devance désormais l'Indonésie et les Philippines. D’après Speedtest, en 2025, en Thaïlande, le réseau AIS n'atteindra que des vitesses de téléchargement de 136,72 Mbps et des vitesses d'envoi de 26 Mbps.

L'infrastructure du réseau 5G se développe rapidement

Les enchères de fréquences 2,6 GHz et 3,5 GHz organisées en 2024 ont doublé la bande passante nationale, ouvrant la voie à un déploiement massif de la 5G. Viettel a déjà installé plus de 7.000 stations de base émettrices-réceptrices (BTS) du réseau 5G, couvrant les chefs-lieux de 34 provinces et villes. L’opérateur vise 20.000 stations d’ici 2025 et une couverture de 99% de la population d’ici 2030.

Les autres opérateurs comme VNPT et MobiFone n'ont pas communiqué le nombre de stations BTS installées. Cependant, VNPT a annoncé que le réseau 5G de Vinaphone couvrait désormais l'ensemble du pays. MobiFone a également rejoint cette tendance fin mars. Le nombre total d'abonnés 5G des opérateurs de réseau atteint plusieurs dizaines de millions.

Selon le Centre d'information sur le réseau Internet du Vietnam (VNNIC), relavant du ministère des Sciences et des Technologies, jusqu’au juillet 2025, la vitesse moyenne du réseau 5G au Vietnam a atteint 447,03 Mb/s en téléchargement et 99,26 Mb/s en envoi, avec une latence de seulement 24 millisecondes.

Il s'agit d'une performance record pour la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi et la latence du réseau 5G au Vietnam, témoignant des efforts déployés par les opérateurs nationaux pour améliorer la qualité et la stabilité de ce réseau.

Le dernier rapport du Speedtest Global Index (Ookla), classe Viettel au 3e rang des opérateurs mobile les plus rapides du monde derrière e& (Émirats arabes unis) et Ooredoo (Qatar), mais devant Singtel (Singapour).

Ce classement global repose sur des millions de connexions réelles d'utilisateurs des réseaux 3G, 4G et 5G, depuis des terminaux équipés de puces modernes.

Le Vietnam poursuit une stratégie "intellectuelle"

Conformément à la Résolution 57-NQ/TW du Politburo du Parti, le pays ambitionne d’intégrer d’ici 2030 le top 3 de l’ASEAN en technologies numériques et en intelligence artificielle (IA). La 5G est identifiée comme pilier de la transformation numérique nationale, soutenant des secteurs clés comme l’industrie, la santé, l’éducation et les villes intelligentes.

Grâce à cette résolution et à la participation active des opérateurs de réseau, le Vietnam progressera non seulement dans la région en matière de technologies de télécommunications, mais accélérera également sa transformation numérique, avec pour objectif une économie numérique représentant 20% du PIB d'ici 2025 et 30% d'ici 2030.

Photo : VNA/CVN

L'Institut de stratégie des technologies de l'information et de la communication prévoit que la 5G contribuera à 7,34% de la croissance du PIB en 2025, ce qui témoigne de la grande reconnaissance par les experts du potentiel considérable de la 5G pour l'économie.

Un rapport de de l'École de politiques publiques Lee Kuan Yew (Université nationale de Singapour), dirigé par le professeur vietnamien Vu Minh Khuong, souligne que la convergence entre 5G et IA pourrait ajouter jusqu’à 130 milliards de dollars à l’économie de la région Asie-Pacifique d’ici 2030.

"La convergence de la 5G et de l'IA constitue l'infrastructure de l'innovation, favorisant des domaines tels que l'industrie intelligente, l'agriculture de précision et les transports autonomes. Mais, l'ASEAN ne peut se permettre d'hésiter car l'opportunité d'affirmer son leadership régional en matière de connectivité intelligente se ferment rapidement", a remarqué le professeur Vu Minh Khuong.

D'après le rapport, le Vietnam a réalisé des performances économiques remarquables grâce à son approche stratégique de la 5G et de l'IA. Bien que la 5G et l'IA soient encore en phase de développement et d'expansion, le Vietnam a démontré sa capacité à exploiter ces technologies non seulement pour optimiser la vitesse de connexion, mais aussi pour créer une valeur stratégique.

Le Vietnam suit une stratégie dite de "suivi intelligent", privilégiant une adoption technologique au moment opportun, plutôt que de chercher à devenir un pays pionnier, tout en favorisant leur déploiement à grande échelle.

Cette approche lui permet de déployer la 5G de manière plus économique et efficace, notamment dans les zones prioritaires telles que les pôles technologiques, les ports, les parcs industriels, etc., contribuant ainsi à optimiser les ressources et à orienter les investissements vers les secteurs à forte valeur économique.

Dans le contexte des tensions technologiques mondiales, la neutralité géopolitique du Vietnam constitue un atout, contribuant à attirer les investissements internationaux dans la fabrication de semi-conducteurs, les infrastructures de télécommunications et l'innovation en IA. Le Vietnam peut également s'inspirer de modèles régionaux de coordination du développement de la 5G ayant fait leurs preuves, tels que celui de Singapour.

La clé réside dans une coopération étroite entre l'État, les entreprises, les fournisseurs internationaux de solutions technologiques et les utilisateurs finaux afin de promouvoir des applications commerciales concrètes et de créer ainsi une valeur ajoutée tangible, au-delà du simple déploiement d'infrastructures.

Linh Tu/CVN