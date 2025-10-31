Cà Mau renforce la lutte contre la pêche INN par le contrôle strict des infractions

Le 31 octobre, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, a travaillé avec les autorités de la province de Cà Mau (Sud) sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

Selon Phùng Duc Tiên, Cà Mau - qui dispose de l’une des plus grandes flottes du pays - a renforcé le contrôle des navires, la sanction des infractions et la numérisation des données halieutiques, contribuant ainsi aux efforts nationaux visant à faire lever la "carte jaune" imposée par la Commission européenne.

La province compte 5.230 navires, dont 1.942 équipés du système de surveillance (VMS), ce qui représente un taux d’installation de 100%. Trois ports de type II et un port de type III assurent la traçabilité et la certification de l’origine des produits de la mer, avec un contrôle strict des entrées et sorties grâce à un logiciel connecté.

Au cours des dix premiers mois de l’année, plus de 470 infractions ont été sanctionnées pour un montant total dépassant 10 milliards de dôngs. Parallèlement, 805 certificats d’origine ont été délivrés pour plus de 11.400 tonnes de produits de la mer, dont 7.880 tonnes ont été exportées vers l’Union européenne.

Cà Mau poursuit la modernisation et la transparence de sa filière halieutique, déterminée à éradiquer la pêche INN et à renforcer la crédibilité du secteur auprès de la communauté internationale.

