Foire d’automne 2025

Les conseillers commerciaux vietnamiens unis pour promouvoir la conquête des marchés internationaux

Reconnaissant l’importance du programme "Go Global - Conquérir le marché international pour la période 2026-2035", une conférence de promotion du commerce a récemment réuni les conseillers commerciaux vietnamiens à l’étranger, en marge de la première Foire d’automne 2025.

>> Foire d’automne 2025 : un super-salon avec "six plus"

>> Foire d’automne 2025 : plus de 100 accords de coopération économique signés

>> Plateforme majeure de promotion commerciale et de coopération internationale

Photo : VNA/CVN

Les conseillers ont partagé des recommandations clés sur les politiques, les modèles de soutien aux entreprises, les tendances commerciales et d’investissement, ainsi que sur les stratégies de mise en relation sur leurs marchés respectifs.

Selon Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l’Industrie et du Commerce, le marché intérieur vietnamien devient de plus en plus saturé, tandis que les ressources demeurent limitées. Cette situation pousse les entreprises vietnamiennes à chercher de nouvelles opportunités à l’international.

Dans un contexte où les grands marchés tels que l’Union européenne, les États-Unis ou la Chine imposent des normes strictes et des barrières à l’importation, la qualité des produits devient un facteur décisif pour assurer une exportation durable, a-t-il souligné.

De son côté, Nông Duc Lai, conseiller commercial du Vietnam en Chine, a noté que la deuxième économie mondiale élargit activement ses relations extérieures, notamment dans les domaines de l’investissement et du commerce. Cependant, parallèlement à cette ouverture, la Chine renforce le contrôle de la qualité des produits importés, appliquant rigoureusement les réglementations sur la sécurité alimentaire, y compris par des inspections sur site.

Il a mis en garde les entreprises vietnamiennes sur la nécessité d’améliorer la qualité de leurs produits et d’assurer la transparence de leur origine, car toute violation peut entraîner la suspension ou l’annulation des codes d’enregistrement.

Aux États-Unis, le conseiller commercial Dô Ngoc Hung a souligné que les tarifs douaniers et les règles d’origine constituaient des obstacles majeurs, dans un contexte d’intensification des enquêtes de défense commerciale. Pour maintenir la croissance des exportations, il a recommandé de poursuivre les négociations d’accords commerciaux avec les États-Unis et de renforcer la diffusion rapide d’informations pertinentes auprès des entreprises.

Le conseiller commercial à Singapour, Cao Xuân Thang, a pour sa part évoqué la stratégie nationale de développement des services logistiques du Vietnam d’ici 2030, qui vise à transformer le pays en un centre logistique régional grâce à la modernisation des infrastructures et à la transformation numérique. La coopération avec Singapour constitue un levier essentiel pour tirer parti de son expertise en logistique intelligente, en développement portuaire et en formation des ressources humaines, a-t-il estimé.

VNA/CVN