Foire d’automne 2025 : plus de 100 accords de coopération économique signés

Après cinq jours d’ouverture, la première Foire d’automne 2025 a été marquée par la signature de plus de 100 accords de coopération et protocoles d’entente entre des entreprises vietnamiennes et des partenaires internationaux issus de divers secteurs, notamment l’investissement, le commerce, le transfert de technologies, le développement des chaînes d’approvisionnement et la collaboration à l’exportation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’intégration économique internationale du Vietnam.

Le nombre important de contrats et d’accords signés lors de cet événement souligne le prestige et l’attractivité de la foire, tout en mettant en lumière l’influence croissante du Vietnam sur la scène commerciale mondiale. Grâce à un environnement des affaires stable, une main-d’œuvre jeune et dynamique, une forte demande des consommateurs et des politiques encourageant les entreprises étrangères, le Vietnam continue d’affirmer sa position de destination attractive pour les investisseurs et partenaires internationaux.

Les protocoles d’accord et les accords de coopération signés témoignent du dynamisme et de l’ouverture de l’économie vietnamienne. Ils réaffirment la réputation du Vietnam, non seulement comme marché important et en forte croissance, mais aussi comme destination sûre, accueillante et prometteuse pour les investisseurs internationaux dans cette nouvelle phase de développement.

Selon le comité d’organisation, la Foire d’automne a attiré quotidiennement des centaines de milliers de visiteurs venus pour voyage de shopping et de découvertes haut en couleur.

Les zones d’exposition, les stands thématiques et les espaces culturels et commerciaux ont été constamment animés, reflétant les retombées positives du salon : stimulation de la consommation intérieure, développement des entreprises, promotion des produits vietnamiens et renforcement de l’image d’un Vietnam dynamique, innovant et hospitalier auprès des partenaires internationaux.

Dans le cadre de cette première édition, plus de 30 événements de promotion commerciale, des rencontres entre fournisseurs et demandeurs, des conférences de réseautage d’affaires et des forums thématiques ont été organisés, axés sur les secteurs clés de l’économie.

Des thèmes clés tels que la transition écologique, la transformation numérique, le développement de la marque et l’économie circulaire ont été intégrés tout au long du programme, contribuant ainsi à sensibiliser le monde des affaires, à stimuler l’innovation, à renforcer la compétitivité et à promouvoir une croissance durable de l’économie vietnamienne.

Une série de rencontres d’affaires internationales a réuni des entreprises et des organismes de promotion du commerce du Japon, de la République de Corée, de Chine, de Singapour, de Nouvelle-Zélande et de l’Union européenne, suscitant un vif intérêt et des retours positifs de la part des partenaires étrangers.

