Le Vietnam et le Mexique s’engagent à renforcer leur coopération économique et commerciale

Le Vietnam et le Mexique ont convenu d’intensifier leur coopération afin de consolider les acquis de leurs relations économiques et commerciales, tout en explorant de nouvelles pistes et des solutions concrètes pour surmonter les difficultés existantes. L’objectif est de créer un environnement propice au renforcement des liens commerciaux et d’investissement entre les entreprises des deux pays.

>> Le commerce entre le Vietnam et le Mexique s'élève à 3,1 milliards d'USD



>> Le potentiel économique du Vietnam présenté aux entreprises mexicaines

>> Les produits vietnamiens s’avèrent plus compétitifs sur le marché mexicain

>> L'ASEAN et l'État de Jalisco au Mexique renforcent leur coopération en matière de technologie, d'éducation et de tourisme

Photo : VNA/CVN

Le consensus a été atteint lors d’une rencontre entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le secrétaire mexicain à l’Économie, Marcelo Ebrard Casaubon, en marge de la 36ᵉ réunion ministérielle de l’APEC, tenue à Gyeongju, en République de Corée, le 30 octobre.

Les deux parties ont discuté des mesures à adopter pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi que de la coordination dans le cadre d’accords régionaux et internationaux tels que le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP ou CPTPP en anglais).

Les ministres ont réaffirmé l’importance du renforcement des relations commerciales et d’investissement entre le Vietnam et le Mexique, en soulignant la forte croissance des échanges bilatéraux enregistrée ces dernières années. En 2024 et durant les neuf premiers mois de 2025, le commerce bilatéral a poursuivi sa progression soutenue dépassant 20% de croissance.

Les échanges commerciaux ont atteint 6,4 milliards de dollars en 2024 (soit une hausse de 21,8%) et 5,9 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2025 (en hausse de 24,2%). Le Mexique demeure le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine tandis que le Vietnam se classe au huitième rang des partenaires commerciaux du Mexique en Asie.

Les deux ministres se sont engagés à renforcer leur coopération et à mettre en œuvre activement les conclusions de la troisième réunion du Comité mixte Vietnam - Mexique pour la coopération économique, commerciale et d’investissement, tenue en septembre 2021.

Ils ont également convenu de promouvoir les échanges interentreprises et de faciliter la participation des entreprises de leurs pays respectifs aux événements de promotion du commerce afin de rendre la coopération bilatérale plus substantielle et efficace. En particulier, les deux parties se sont engagées à créer des conditions favorables pour permettre aux entreprises de tirer pleinement parti des mécanismes préférentiels du CPTPP dans le développement de leurs activités commerciales et d’investissement.

Le ministre vietnamien a proposé que le Mexique supprime les obstacles rencontrés par les exportateurs d’acier vietnamiens. Le secrétaire mexicain à l’Économie, Marcelo Ebrard Casaubon, a accueilli favorablement cette proposition, et les deux parties ont convenu de renforcer l’échange d’informations afin de garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises des deux pays.

Les deux ministres ont enfin convenu de maintenir un dialogue régulier et opportun afin de résoudre les difficultés et de lever les points de blocage dans la coopération économique et commerciale bilatérale.

VNA/CVN