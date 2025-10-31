Son La illumine la Foire d'automne 2025 avec un "mini" Nord-Ouest vibrant

À la première Foire d'automne 2025, qui rassemble plus de 3.000 stands au Centre d'exposition du Vietnam, la province montagneuse de Son La a créé l'un des moments les plus marquants de l'événement en reconstituant une atmosphère typique du Nord-Ouest vietnamien.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

L'espace a offert aux visiteurs une immersion culturelle, musicale et gastronomique, apportant les couleurs, les saveurs et les traditions des hautes terres au cœur de la capitale.

Le stand de Son La est conçu comme un village miniature avec maisons sur pilotis, clôtures en bambou et métiers à tisser traditionnels. Un coin photo, dominé par un grand kaki croustillant débordant de fruits, a attiré l'attention de nombreux visiteurs.

Des artisans des ethnies Thai, H'mông et Dao ont animé l'espace par des démonstrations de danses xoè, des mélodies de khèn et des chants populaires, offrant une expérience culturelle vibrante et émouvante. Les échanges ont rapidement suscité un vif engouement : les visiteurs ont été invités à participer à la danse xoè Thai, à la danse du sap, ainsi qu'à la préparation traditionnelle du banh dày.

Parallèlement aux activités culturelles, Son La a exposé une large gamme de produits agricoles, de spécialités régionales et de produits labellisés "Chaque commune, un produit" (OCOP). L'exposition a permis aux habitants de Hanoï et aux touristes de découvrir toute la richesse des productions locales.

À travers ces démonstrations culturelles, artistiques et commerciales, Son La a non seulement renforcé son image touristique, mais aussi réaffirmé son engagement envers la préservation et la valorisation du patrimoine culturel de ses groupes ethniques. La province a ainsi apporté une touche colorée et authentique à la première Foire d'automne 2025, où les "couleurs d'automne" ont dépassé la simple exposition de produits pour refléter l'âme vivante et chaleureuse du peuple vietnamien.

VNA/CVN