Approbation d’un programme d’action pour promouvoir le rôle des entrepreneurs

Le gouvernement a publié le 9 mai la résolution 66/NQ-CP portant l’approbation de son programme d’action visant à mettre en œuvre la Résolution 41-NQ/TW du 10 octobre 2023 du Bureau politique du Parti sur l’édification et la promotion du rôle des entrepreneurs vietnamiens dans la nouvelle période.

>> Distinction des jeunes entrepreneurs exceptionnels

>> Les entrepreneurs, noyau du développement économique national

>> Dix entreprises récompensées pour leurs initiatives ESG

Photo : VNA/CVN

Selon la résolution, d’ici 2030, il est prévu d’avoir au moins deux millions d’entreprises dont plusieurs groupes économiques forts, potentiels et compétitifs sur les marchés national et international.

Le secteur des entreprises devrait représenter 65-70% du PIB national, 32-38% du nombre total d’emplois et 98-99% total de l’import-export. Environ 20-25% des entreprises appartiendraient à des femmes et 30-35% auraient des directrices ou cheffes d'entreprise.

Le nombre d'entreprises classées parmi les entreprises ayant la valeur de marque la plus élevée par des organismes de classement prestigieux au monde devrait augmenter de 10% chaque année. En 2030, au moins 10 entrepreneurs vietnamiens figureraient sur la liste mondiale des milliardaires en dollars américains, et cinq parmi les plus puissants d’Asie.

D'ici 2045, les chefs d’un certain nombre de groupes économiques seraient capables de diriger des chaînes de valeur industrielles et agricoles, en vue de former des chaînes de valeur vietnamiennes dans des secteurs prioritaires et potentiels du pays.

Un autre objectif est de construire un contingent d'entrepreneurs vietnamiens dotés des capacités et qualifications au service de la mise en œuvre des objectifs de développement national, avec une position et un prestige élevé dans la région et à l'échelle internationale.

Afin d’atteindre ces objectifs, le gouvernement a demandé aux organes compétents de niveau central et local d’améliorer la conscience sur le rôle des entrepreneurs dans la mise en œuvre des objectifs de développement national, de perfectionner les politiques, de créer un climat d’investissement et d’affaires favorable pour que les entreprises et entrepreneurs puissent se développer.

VNA/CVN