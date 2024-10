Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Russie

Photo : VNA/CVN

Évoquant la riche histoire des relations entre le Vietnam et la Russie, notamment dans les domaines du travail, de l'éducation et de la formation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que plus de 40.000 étudiants et diplômés vietnamiens avaient poursuivi leurs études et recherches dans l'ex-Union soviétique (aujourd'hui la Russie). Parmi eux figurent de nombreux hauts dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que des entrepreneurs vietnamiens éminents.

Pham Minh Chinh a mis en exergue la nature inclusive, globale et approfondie des relations de coopération entre le Vietnam et la Russie dans tous les domaines.

Il a également noté que la communauté vietnamienne en Russie était bien établie et prospère dans divers secteurs et que sa solidarité, son unité et son intellect contribuaient significativement à promouvoir l'image du Vietnam et ses valeurs en Russie.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a exprimé son souhait de voir les deuxième, troisième générations et au-delà de Vietnamiens en Russie, et dans le monde en général, continuer à se développer en nombre et en qualité ; être respectés et protégés en matière de droits et d'intérêts légitimes, contribuant ainsi à renforcer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Concernant la situation actuelle du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que malgré un contexte mondial complexe et imprévisible, le pays maintenait son indépendance, son autonomie, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Il a mis en avant le renforcement du potentiel de sécurité et de défense du pays, la stabilité macroéconomique fondamentale, la promotion de la croissance, la maîtrise de l'inflation, ainsi que l'amélioration de l'environnement d'affaires et l'attraction des investissements étrangers.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam s'est hissé à la 35e place de l'économie mondiale, avec une échelle commerciale parmi les 20 premières au monde.

Réaffirmant que les Vietnamiens résidant à l'étranger constituent une partie intégrante de la communauté nationale, le chef du gouvernement a assuré que le Parti et l'État s'engagaient à protéger leurs droits et intérêts légitimes, tout en favorisant le développement d'une communauté dynamique, tant en quantité qu'en qualité. Il a mentionné l'existence de nombreuses politiques spécifiques destinées aux Vietnamiens de l'étranger.

En conclusion, Pham Minh Chinh a exprimé son souhait que l'ambassade et le consulat général du Vietnam en Russie continuent d'apporter leur soutien aux ressortissants vietnamiens. Il a appelé ces derniers à maintenir leur unité, à s'entraider pour réussir dans leurs domaines respectifs, à s’orienter vers leur pays d'origine et à contribuer au développement du Vietnam ainsi qu'au renforcement des relations vietnamo-russes.

VNA/CVN