Russie

BRIC+ : entrevue entre le PM vietnamien et le secrétaire général et président du Laos

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Russie

>> BRICS : le Premier ministre vietnamien à la cérémonie d'accueil par le président russe

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le Laos pour avoir assumé avec succès la présidence de l'ASEAN 2024 et de la 45e Assemblée interparlementaire des pays de l'Asie du Sud-Est (AIPA). Il a affirmé que la réussite de ces événements avait prouvé que le Laos était un membre responsable et disposait d'une voix de plus en plus importante au sein de la communauté internationale, contribuant à la paix, à la coopération et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Il a également affirmé que le Vietnam continuerait de se tenir côte à côte et de soutenir le Laos autant que possible pour l'aider à surmonter les défis et difficultés actuels.

Pour sa part, le secrétaire général et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a exprimé sa sincère gratitude pour le soutien sincère, enthousiaste et global du Vietnam à la présidence lao de l'ASEAN 2024. Il a confirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple du Laos appréciaient et se souvenaient toujours du soutien impartial et pur du Vietnam au Laos dans son œuvre de lutte pour la libération nationale d'hier comme dans son développement d'aujourd'hui.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants se sont informés de la situation de développement socio-économique de chaque pays. Ils ont exprimé leur joie de constater la coordination étroite et efficace entre ministères, secteurs et localités des deux pays pour mettre en pratique les résultats de la réunion entre les deux Bureaux politiques Vietnam - Laos en septembre dernier ainsi que les accords de coopération conclus par les hauts dirigeants des deux pays.

Concernant l'orientation du partenariat dans les temps à venir, ils ont convenu de diriger les agences compétentes des deux pays pour promouvoir la mise en œuvre de grands projets reliant les deux économies Vietnam - Laos ainsi que les trois économies Vietnam - Laos - Cambodge, élargir la coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l’économie et du commerce.

Les deux dirigeants ont affirmé une fois de plus continuer à renforcer la solidarité et l'attachement Vietnam - Laos - Cambodge. Ils ont convenu de coopérer plus étroitement pour resserer la solidarité entre les trois peuples, les trois Partis et les trois pays. Ils ont affirmé qu'ils accorderaient toujours la plus haute priorité à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, les considérant comme un atout inestimable, une priorité absolue et un facteur vital pour la cause révolutionnaire des deux pays qui devraient les préserver et transmettre aux générations futures.

VNA/CVN