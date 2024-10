Aider les femmes vietnamiennes en Malaisie à mieux protéger leurs droits

L'événement a attiré l'attention de milliers de femmes vietnamiennes vivant en Malaisie, avec comme point culminant un forum intitulé "La protection des droits fondamentaux des femmes et des enfants vietnamiens en Malaisie".

Lors de l’ouverture, la présidente de la MVFA, Trân Thi Chang, a noté qu'environ 30% des plus de 30.000 Vietnamiens vivant dans ce pays sont des femmes vietnamiennes mariées à des locaux. La plupart ont un emploi, contribuant positivement à la société locale.

Cependant, beaucoup sont confrontées à des circonstances malheureuses en raison d'un manque de connaissances juridiques et de la barrière linguistique. Lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales ou de tromperies, ces femmes souffrent souvent en silence ou ne savent pas comment protéger leurs droits. C'est pourquoi la MVFA a invité des avocats et des fonctionnaires responsables de ces questions en Malaisie à participer au forum et à répondre à leurs questions. Ce forum était l’occasion de sensibiliser les participants, les aidant à se sentir plus en confiance et à mieux s'intégrer à la société locale, a-t-elle ajouté.

D'autres problèmes, notamment la violence domestique, l'exploitation du travail et les abus sexuels sur le lieu de travail, ont également été abordés lors du forum.

Selon Hirdawati Mohd Isa, cheffe de la Police responsable de la protection des femmes et des enfants, les femmes vietnamiennes confrontées à de tels problèmes devraient se présenter au poste de police le plus proche pour recevoir la protection et le soutien des autorités malaisiennes.

L'ambassadeur vietnamien Dinh Ngoc Linh a salué l'initiative de la MVFA dans l'organisation de cet événement, précisant qu'il a contribué à renforcer la confiance et la cohésion entre les femmes membres et la communauté vietnamienne de Malaisie.

Le diplomate a espéré que la MVFA continuerait à promouvoir son rôle dans les activités sociales, à favoriser les liens et à construire une communauté durable tout en promouvant l'égalité des sexes.

