Des élèves du Laos participent au concours "J'aime la langue vietnamienne"

L'événement a été organisé conjointement par le consulat général du Vietnam à Savannakhet, en coordination avec l'Association du peuple vietnamien et l'école d'amitié Laos - Vietnam de la province. Il a attiré plus de 200 élèves du primaire au secondaire. Les organisateurs ont remis les certificats de mérite et les cadeaux aux équipes qui ont remporté les premier, deuxième, troisième prix et prix d'encouragement.

VNA/CVN