Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur général du groupe russe Rosatom

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération la coopération intégrale avec la Russie. Il a échangé le potentiel et la capacité d'utilisation de l'énergie nucléaire atomique à des fins pacifiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la coopération et le soutien de la Russie dans la conception et l'exploitation du réacteur nucléaire de Dà Lat, le développement du Centre tropical Vietnam - Russie, contribuant au développement socio-économique du Vietnam.

Il a convenu le fait que le groupe Rosatom continue de soutenir le Vietnam dans le domaine de la technologie et la formation de ressources humaines de haute qualité, notamment des experts, des ingénieurs et des travailleurs qualifiés dans le domaine de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Le dirigeant de Rosatom Alexey Likhachev a affirmé qu'avec de bonnes bases et des expériences de coopération à long terme, Rosatom souhaitait continuer à promouvoir la coopération avec le Vietnam, notamment le partage de ses expériences et son soutien pour former des cadres.

