Le PM Pham Minh Chinh préside une table ronde avec les entreprises de l'ASEAN

Il s'agissait de la 10e séance de travail en un mois que le chef du gouvernement vietnamien tenait avec les communautés d'affaires nationales et étrangères, visant à promouvoir l'investissement, la production et les activités commerciales, aidant le Vietnam à atteindre un objectif de croissance de 8% en 2025 et des taux à deux chiffres dans les années suivantes.

Au fil des ans, les relations Vietnam - ASEAN ont été un témoignage vivant de solidarité, de soutien mutuel, de coopération et d'intégration régionale réussie.

Le total des échanges commerciaux du Vietnam avec les pays de l'ASEAN a atteint 83,6 milliards de dollars en 2024. L'ASEAN est désormais le 4e plus grand marché d'exportation et le 3e plus grand marché d'importation du Vietnam.

Plusieurs pays de l'ASEAN figurent également parmi les principaux investisseurs étrangers au Vietnam. Singapour arrive en tête avec 3.946 projets d’une valeur de 84,3 milliards de dollars, suivi de la Thaïlande avec 755 projets d’une valeur de 14,3 milliards de dollars et de la Malaisie avec 767 projets totalisant 12,9 milliards de dollars.

À l’inverse, le Vietnam a investi dans 871 projets dans les pays de l’ASEAN, avec un investissement total proche de 12,1 milliards de dollars, principalement au Laos, au Cambodge, au Myanmar, en Malaisie et à Singapour. Cependant, ces résultats restent modestes par rapport au potentiel de l’ASEAN et aux attentes du Vietnam.

Lors du dialogue, les entreprises de l’ASEAN se sont engagées à travailler avec le Vietnam pour atteindre une croissance d’au moins 8% en 2025 et une expansion à deux chiffres dans les années suivantes. Elles prévoient de stimuler les investissements dans des secteurs clés tels que la haute technologie, les semi-conducteurs, l’IA, l’aviation, l’énergie, l’agriculture en ligne, la finance et la logistique. Elles ont également exhorté le Vietnam à améliorer son cadre juridique, à renforcer la transparence fiscale, à simplifier les procédures douanières, à assouplir les réglementations foncières et de visas et à accélérer l’octroi de licences d’investissement, tout en soulevant des inquiétudes concernant les projets en cours.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les entreprises pour leurs propositions et a chargé les ministères et les secteurs de répondre rapidement aux préoccupations des entreprises.

Il a affirmé que le Vietnam s'attaque activement à ces questions, guidé par l'esprit d'"harmonisation des intérêts, de partage des risques et de garantie que personne ne soit laissé pour compte". Il a exhorté les entreprises à maintenir une étroite collaboration avec les ministères, les secteurs et les autorités locales concernés pour résoudre les éventuels goulets d'étranglement restants par un dialogue ouvert, égal et honnête.

Analysant la situation mondiale actuelle, il a proposé que les pays et les entreprises de l'ASEAN recherchent une plus grande solidarité et unité politiques et diplomatiques ; une connectivité économique plus forte et une coopération plus efficace et plus approfondie ; des réformes de mentalité plus audacieuses et plus efficaces ; des solutions plus pratiques et réactives pour répondre aux demandes du monde réel ; et une mise en œuvre plus décisive et ciblée, avec une coordination plus étroite entre les pays et les entreprises.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam considère l'ASEAN comme une maison commune et un voisin proche, l'identifiant comme une priorité stratégique dans sa politique étrangère. Le Vietnam est déterminé à travailler avec l'ASEAN pour construire une communauté unie et forte, a-t-il déclaré. Cependant, le potentiel de coopération entre le Vietnam et l'ASEAN reste substantiel, a-t-il affirmé, exhortant les deux parties à déployer des efforts encore plus importants, en passant d'une efficacité à une efficacité encore plus grande, les entreprises de l'ASEAN prenant la tête de ce processus.

Le dirigeant a affirmé que le Vietnam poursuivait constamment son processus de renouveau et sa politique étrangère, visant une croissance d'au moins 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres dans les années suivantes, avec pour objectif de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et une nation développée à revenu élevé d'ici 2045.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné l'amélioration de l'environnement des affaires du Vietnam et son classement mondial rehaussé en 2024, positionnant le pays comme un pôle de production stratégique. Le Vietnam se concentre sur trois percées - la réforme institutionnelle, les infrastructures et le développement des ressources humaines, pour soutenir des opérations commerciales durables, appelant les entreprises de l'ASEAN à accroître leurs investissements, à transférer des technologies, à soutenir les réformes juridiques et à aider à former des travailleurs qualifiés.

Le Premier ministre a notamment exhorté les entreprises singapouriennes à soutenir activement la mise en œuvre de l'accord-cadre de connectivité économique Vietnam - Singapour et du partenariat pour une économie verte et numérique, en se concentrant initialement sur la transformation numérique, l'économie circulaire, l'innovation et l'énergie propre. Il a encouragé l'expansion et la transformation des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) en parcs intelligents, verts et durables, et a appelé Singapour à maintenir sa position de premier investisseur de l'ASEAN au Vietnam tout en améliorant la qualité des IDE, en particulier dans les domaines de la haute technologie, de l'économie numérique, de l'économie circulaire, de l'énergie propre, des semi-conducteurs et de l'IA, et à aider le Vietnam à développer des centres financiers internationaux.

Pour les entreprises thaïlandaises, il a exhorté à des efforts pour porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars, avec une structure commerciale plus équilibrée. Il a souligné les opportunités de coopération dans la stratégie des "trois connectivités".

VNA/CVN