L'Australie renforce ses liens avec l'ASEAN dans le domaine de l'éducation

Photo : www.studyaustralia.gov.au

Penny Wong a souligné que les initiatives du Centre ASEAN - Australie soutiennent la mise en œuvre d'"Invested : la stratégie économique de l'Australie pour l'Asie du Sud-Est à l'horizon 2040" en favorisant des liens communautaires, culturels et commerciaux plus étroits entre l'Australie, les États membres de l'ASEAN et le Timor-Leste.

Le Centre ASEAN - Australie fournit des financements dans trois domaines clés : les échanges d'industries créatives, les initiatives commerciales et éducatives et les projets de recherche pratique visant à renforcer la compréhension et la collaboration partagées entre l'Australie et l'Asie du Sud-Est.

Dans le cadre de ces efforts, le centre aide les jeunes femmes entrepreneurs d’Australie et des pays de l’ASEAN à développer leurs startups grâce à des réseaux d’affaires et d’investissement. Il propose également des bourses aux chefs d’entreprise et aux dirigeants communautaires de l’ASEAN pour échanger des idées sur les tendances et les opportunités régionales avec des entreprises australiennes. Dans l’industrie de la musique, les échanges professionnels entre professionnels d’Asie du Sud-Est et d’Australie sont facilités pour renforcer les échanges bilatéraux.

Avant l’accueil par l’Australie de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC en 2026, un programme de diplomatie du football est mis en œuvre pour les administratrices et les joueuses de football afin de favoriser les liens culturels et professionnels. Parallèlement, des initiatives visant à étendre la disponibilité des produits horticoles australiens de qualité supérieure en Asie du Sud-Est sont introduites parallèlement à des programmes qui présentent à la prochaine génération de chefs de la région la durabilité, la traçabilité et la qualité des produits australiens.

Le ministre a également annoncé la sélection de 38 écoles primaires et secondaires exceptionnelles d’Australie et d’Asie du Sud-Est pour le programme de partenariats scolaires BRIDGE. Cette initiative offrira à plus de 300 étudiants et à leurs éducateurs des opportunités de s’engager dans un apprentissage structuré et de créer des liens interculturels. Ces écoles rejoindront un réseau prestigieux de plus de 1.200 établissements qui ont participé à BRIDGE dans la région indo-pacifique depuis 2008.

Penny Wong a exprimé son optimisme quant au fait que ces initiatives approfondiront les amitiés et la coopération à long terme entre l'Australie et les pays de l'ASEAN.

VNA/CVN