Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur chinois

>> Vietnam - Chine : les échanges commerciaux atteindraient 200 milliards d'USD en 2024

>> Le Vietnam et la Chine coopèrent contre la traite des êtres humains

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l'ambassadeur chinois Xiong Bo ont déclaré se réjouir des développements actifs et des jalons historiques dans les relations entre les deux Partis et les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Félicitant le diplomate chinois pour avoir terminé avec succès son mandat au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié ses contributions positives et importantes à l'amitié et à la coopération entre les deux pays. Il a notamment rappelé la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, en Chine en 2022, et celle du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, au Vietnam en 2023, ainsi que l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays, le développement des échanges commerciaux et des investissements...

À cette occasion, le chef du gouvernement et l’ambassadeur chinois ont discuté de mesures pour mettre en œuvre efficacement les deux récentes Déclarations communes de haut niveau entre le Vietnam et la Chine et promouvoir conjointement la construction de la communauté de destin Vietnam - Chine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de continuer à renforcer la confiance politique et à maintenir les échanges réguliers de haut niveau, de promouvoir les échanges et la coopération entre les deux Partis, les deux gouvernements, les deux organes législatifs..., ainsi que ceux dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de la sécurité publique, et entre localités.

Il a également insisté sur la nécessité de bien organiser la 16e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine, promouvoir la coopération substantielle dans tous les domaines.

Pham Minh Chinh a suggéré que la Chine augmente ses importations de biens vietnamiens, notamment produits agricoles et aquatiques, coopère à la construction de chemins de fer à écartement standard Vietnam - Chine, se coordonne pour une bonne gestion des frontières terrestres, renforce les échanges entre les deux peuples, intensifie la communication sur l’amitié traditionnelle Vietnam - Chine, poursuive la collaboration étroite et le soutien mutuel au sein des mécanismes et forums multilatéraux...

Photo : VNA/CVN

Concernant la question maritime, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé que les deux parties respectent les perceptions communes importantes des hauts dirigeants, l'Accord sur les principes de base guidant le règlement de la question maritime entre le Vietnam et la Chine, le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), continuent à promouvoir le rôle des mécanismes de négociation en matière de question maritime, bien contrôlent la situation en mer conformément au nouveau positionnement des relations bilatérales.

Exprimant son accord avec les opinions du Premier ministre Pham Minh Chinh, l'ambassadeur Xiong Bo a sincèrement remercié le Vietnam d'avoir créé des conditions favorables pour qu’il puisse accomplir avec succès ses fonctions au cours de son mandat au Vietnam.

Il a affirmé qu'il continuerait à promouvoir son rôle de passerelle pour encourager les ministères, les organes et les localités des deux parties à bien mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants, promouvant le développement continu des relations entre les deux pays.

VNA/CVN