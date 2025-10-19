Le PM Pham Minh Chinh inspecte et dirige la levée des obstacles à Cân Tho

Dans le cadre de sa visite à Cân Tho, le 19 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté le déroulement des procédures administratives et le fonctionnement du système d’administration locale à deux niveaux.

Il a également examiné le projet d’hôpital d’oncologie de Cân Tho, dont la construction est suspendue depuis des années, et visité un complexe de logements sociaux dans la ville.

Suite à la réorganisation des unités administratives, Cân Tho compte désormais 103 communes et arrondissements. Le système d’administration locale à deux niveaux fonctionne actuellement sans heurts, tandis que les centres des services administratifs publics fonctionnent efficacement, offrant des services administratifs pratiques aux citoyens et aux entreprises.

En visitant le Centre des services administratifs publics de l’arrondissement de Hung Phu, il s’est enquis de la gestion du personnel, de la capacité à répondre aux besoins des citoyens en matière de procédures administratives, des difficultés et obstacles rencontrés, ainsi que de l’état des infrastructures technologiques.

Il a demandé à Cân Tho en général, et à Hung Phu en particulier, de développer des bases de données relatives à ces questions. Il a insisté sur la nécessité de bâtir un gouvernement numérique et a insisté sur la nécessité, parallèlement au développement des infrastructures numériques, de mettre en place des fonctionnaires numériques et, plus important encore, des citoyens numériques. Il est donc essentiel de renforcer la culture numérique de la population par le biais de programmes et de mouvements tels que la campagne d’alphabétisation numérique et les groupes communautaires de technologie numérique.

En visitant le projet de logements sociaux Nam Long 2, situé dans la nouvelle zone urbaine de Nam Cân Tho, dans le quartier de Cai Rang, le chef du gouvernement a salué les efforts et le dévouement de la ville de Cân Tho dans la mise en œuvre des projets de logements sociaux.

Il a salué l’engagement de l’investisseur à raccourcir le délai de réalisation du projet, mais a souligné la nécessité d’améliorer la qualité de la construction. Il a également appelé à la poursuite de la mise en œuvre de projets de logements sociaux dotés d’infrastructures communes complètes, similaires à celles des logements commerciaux, incluant des infrastructures éducatives, sanitaires, culturelles et sportives, afin de garantir l’égalité d’accès à tous les résidents.

Le chef du gouvernement a demandé à la ville de poursuivre l’étude des réglementations générales afin d’élaborer des politiques locales adaptées au logement social, d’élaborer des plans d’aménagement du territoire et de confier au groupe Nam Long et à d’autres entreprises compétentes la poursuite de la mise en œuvre des projets de logements sociaux dans le cadre des nouveaux mécanismes et politiques adoptés par l’Assemblée nationale et le gouvernement. Ces efforts visent à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs, des personnes à faibles revenus et des fonctionnaires déplacés suite à la restructuration administrative.

Agir sans délai

À midi le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité l’Hôpital d’oncologie de Cân Tho, actuellement surchargé de patients provenant de la ville et de la région du delta du Mékong.

Constatant la dégradation des installations, l’exiguïté des locaux et le manque d’équipements, notamment d’appareils de radiothérapie au cobalt, il a demandé au ministère des Finances de coordonner avec Cân Tho et l’hôpital les procédures d’acquisition urgente de deux appareils supplémentaires. Il a affirmé que le gouvernement soutiendrait la ville dans le renforcement de ses capacités de traitement médical afin de mieux servir la population.

Plus tôt, il avait inspecté la construction du nouvel hôpital d’oncologie de Cân Tho. Le projet, d’une capacité de 500 lits, représente un investissement total de plus de 1.700 milliards de dôngs (64,5 millions de dollars). Sur ce montant, environ 57 millions d’euros (soit plus de 1.390 milliards de dôngs), soit 80,66%, proviennent d’un prêt d’APD du gouvernement hongrois, le reste étant financé par la ville.

Le projet a débuté en 2017 et devait initialement s’achever en 2022. Cependant, en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 et de plusieurs facteurs objectifs, dont l’expiration du prêt d’APD, les travaux ont été interrompus en juillet 2022. La ville a proposé au gouvernement d’envisager un soutien financier afin de poursuivre la mise en œuvre du projet.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Cân Tho de prendre une décision formelle de clôture du projet précédent, notamment concernant l’utilisation des fonds du prêt d’APD ; de traiter les violations identifiées dans le projet conformément aux conclusions de l’inspection ; de procéder à un inventaire des actifs, installations et équipements déjà acquis ; et, parallèlement, de prendre une décision de relance du projet. Il a souligné la nécessité d’achever les travaux d’ici le 30 novembre 2026 afin de répondre rapidement aux besoins médicaux de la population.

