Huê a son nouveau président du Comité populaire municipal

Le 17 octobre, le Conseil populaire de la ville de Huê (VIII e législature) a tenu sa 27 e session thématique. À cette occasion, les délégués ont élu Phan Thiên Dinh, actuellement secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président de la Commission de l'économie et du budget du Conseil populaire municipal, au poste de président du Comité populaire de la ville de Huê pour le mandat 2021-2026.

Dans son discours, le nouveau président du Comité populaire municipal s’est engagé à mobiliser pleinement ses compétences et son énergie pour continuer à renforcer un appareil administratif efficace, efficient et responsable.

Il a souligné l’importance de promouvoir la solidarité, la démocratie et l’intelligence collective afin de bien accomplir les missions confiées et de contribuer concrètement au développement de Huê vers son objectif de devenir une ville sous administration centrale dans les années à venir.

À court terme, il a affirmé qu’il travaillerait avec l’ensemble de l’administration municipale pour mettre en œuvre les tâches et solutions nécessaires dans les derniers mois de l’année, en vue d’atteindre les objectifs du plan de développement socio-économique pour 2025 fixé par le Comité municipal du Parti et le Conseil populaire. La priorité est donnée à la réalisation de la croissance du GRDP à plus de 10%.

Né le 10 décembre 1971, Phan Thiên Dinh est originaire du quartier de Thuân An, ville de Huê. Il remplace Nguyên Van Phuong, ancien président du Comité populaire municipal, qui a récemment été nommé par le Politbubro au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri pour le mandat 2025-2030.

