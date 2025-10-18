Le président de l'Assemblée nationale hongroise entame une visite officielle au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale hongroise, Kover Laszlo, est arrivé ce matin 18 octobre à Hô Chi Minh-Ville pour entamer sa visite officielle au Vietnam, du 18 au 22 octobre 2025, à l'invitation de son homologue, Trân Thanh Mân.

>> Célébration du 75e anniversaire des relations Vietnam - Hongrie

>> Relations diplomatiques Vietnam - Hongrie : une amitié forte et durable

>> Le Vietnam et la Hongrie renforcent leur diplomatie parlementaire

Photo : VNA/CVN

La délégation a été accueillie à l'aéroport international de Tân Son Nhât par le vice-président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Van Tuân, ainsi que par des députés de l'Assemblée nationale et des fonctionnaires du Département des Affaires étrangères de la ville. Étaient également présents l'ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Baloghdi Tibor, et le Consul général de Hongrie à Hô Chi Minh-Ville, Lehocz Gabor.

Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (3 février 1950) et fait suite à la visite officielle du président hongrois Sulyok Tamas et de son épouse en mai 2025.

Kover Laszlo, né en 1959 en Hongrie, est une figure clé de la politique hongroise. Il a occupé des postes importants, notamment celui de vice-président du parti FIDESZ et de président de l'Assemblée nationale depuis 2010.

La visite de Kover Laszlo renforce non seulement les relations bilatérales, mais témoigne également de la volonté des dirigeants des deux pays d'approfondir et de consolider leur partenariat global.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bùi Lê Thai, les échanges constants de délégations de haut niveau témoignent clairement de l'importance particulière que Budapest accorde à Hanoï et réaffirment la grande confiance politique entre les dirigeants des deux pays.

VNA/CVN