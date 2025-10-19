Les partis communistes apprécient la théorie révolutionnaire du Vietnam

Des représentants de partis communistes et de mouvements de gauche ont salué la théorie révolutionnaire vietnamienne, étroitement liée aux réalités du développement et aux tendances actuelles, lors de la 3e Rencontre internationale des publications théoriques des partis et mouvements de gauche, qui s’est tenue du 16 au 18 octobre à La Havane, à Cuba.

Photo : VNA/CVN

Phan Xuân Thuy, vice-président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a conduit une délégation lors de cet événement, où il a présenté des questions théoriques et pratiques liées à la nouvelle ère de développement du Vietnam.

Il a souligné que l’identification par le PCV de la nouvelle ère de l’essor de la nation découle des exigences objectives de l’histoire et des lois régissant l’évolution de la nation et de son époque. Sous la direction du Parti communiste, le Vietnam entre dans une ère de développement prospère et vigoureux, s’efforçant de construire avec succès un Vietnam socialiste, démocratique, riche, prospère, civilisé et heureux.

La priorité absolue dans cette nouvelle ère est d’atteindre les objectifs stratégiques suivants : faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire élevé d’ici 2030, et une nation socialiste développée à revenu élevé d’ici 2045, a-t-il indiqué.

Lors de sa participation à la réunion, la délégation vietnamienne a rencontré Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste cubain (PCC), président de la Commission d’organisation du comité, ainsi que plusieurs hauts responsables cubains.

Morales Ojeda a remercié le PCV pour son soutien à la campagne marquant le 65e anniversaire des relations Vietnam - Cuba, lancée par la Croix-Rouge du Vietnam et le Front de la Patrie du Vietnam afin de mobiliser l’aide au peuple cubain. Il a réaffirmé que les relations bilatérales reposent sur un fondement historique de fraternité et de solidarité établi par le commandant en chef Fidel Castro Ruz et le président vietnamien Hô Chi Minh.

Il a hautement apprécié la présentation politique de Phan Xuân Thuy, soulignant que, dans le contexte actuel, la publication de contenus théoriques ancrés dans les perspectives marxistes et adaptés aux réalités contemporaines revêt une importance particulière.

De son côté, Phan Xuân Thuy a salué l’importance de cette rencontre internationale, la considérant comme une plateforme stratégique pour relever les défis de notre époque par la communication. Il a affirmé que le Vietnam accorde toujours une grande importance au renforcement des relations politiques et de coopération avec Cuba, pour le développement et le bien-être des peuples des deux pays.

VNA/CVN