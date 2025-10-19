Le président de l'AN de Hongrie inaugure une exposition sur Hô Chi Minh-Ville

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale (AN) de Hongrie, Kövér László, a inauguré le 19 octobre, au Musée de Hô Chi Minh-Ville, l'exposition intitulée "Les photographies de Dezső - médecin de la Marine hongroise au début du XXᵉ siècle à Hô Chi Minh-Ville".

Photo : VNA/CVN

L'exposition présente une série de clichés révélant le visage de la ville au tournant du siècle dernier, à travers ses bâtiments emblématiques encore visibles aujourd'hui : le Théâtre municipal inauguré en 1900, l'Hôtel de ville - actuel siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville -, ainsi que la rue Catinat (devenue Dông Khoi) et le Jardin botanique, aujourd'hui Zoo et Jardin botanique de Saïgon.

Ces photographies, capturées il y a plus d'un siècle, offrent une reconstitution vivante du paysage urbain de Saïgon, de son architecture ancienne et du rythme de vie paisible de ses habitants à l'époque.

Les 23 œuvres exposées sont des reproductions numériques issues des collections du Musée des Beaux-Arts de Budapest - Musée des Arts asiatiques Ferenc Hopp.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Pham Thành Kiên, vice-président permanent du Conseil populaire municipal, a souligné que cette exposition illustre le message selon lequel "la culture est un pont d'amitié et une base de compréhension mutuelle entre les peuples du Vietnam et de la Hongrie".

Pour sa part, Lehőcz Gábor, consul général de Hongrie à Hô Chi Minh-Ville, a précisé que ces clichés furent pris par le médecin Dezső Bozóky en mars 1909, lors de l'escale de son navire à Saïgon. Selon lui, cette exposition n'est pas seulement une collection d'images, mais aussi "un voyage culturel reliant les deux nations à travers le temps et la mémoire".

VNA/CVN