HCM-Ville incarne l'essor du Vietnam moderne, selon le president de l'AN hongroise

Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Minh, a reçu, dans l’après-midi du 18 octobre, le président de l’Assemblée nationale (AN) de Hongrie, Kover Laszlo, en visite officielle au Vietnam à l’invitation de son homologue vietnamien Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville a exprimé sa joie d’accueillir le président de l’Assemblée nationale de Hongrie à un moment particulièrement significatif, alors que les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (3 février 1950).

Il a souligné que les relations entre le Vietnam et la Hongrie ne cessent de se renforcer, comme en témoigne le fait que le Vietnam a récemment accueilli deux délégations de haut niveau de ce pays d’Europe centrale, dont la visite officielle du président hongrois Sulyok Tamas et de son épouse en mai 2025.

Vo Van Minh a présenté un aperçu du développement de Hô Chi Minh-Ville, qui vient d’être fusionnée avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria–Vung Tàu, formant ainsi une "super-métropole" de plus de 14 millions d’habitants et couvrant plus de 6.700 km². La ville contribue à environ un tiers du budget national et représente un quart de l’économie vietnamienne.

Il a indiqué que Hô Chi Minh-Ville s’efforce de tirer parti de ses atouts pour favoriser un développement fort, durable et intégré, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’économie maritime, le tourisme, l’industrie pétrolière et portuaire, les hautes technologies et l’industrie manufacturière avancée. Il a ajouté que la ville accélérait actuellement le projet de création du Centre financier international du Vietnam.

Évoquant la coopération bilatérale, Vo Van Minh a rappelé que Hô Chi Minh-Ville et la capitale Budapest avaient établi en 2015 une relation de coopération et d’amitié. Il a souhaité voir de plus en plus d’entreprises hongroises venir investir et développer leurs activités dans la mégapole du Sud, tout en intensifiant les échanges d’amitié et la diplomatie populaire entre Hô Chi Minh-Ville et les localités hongroises.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale hongroise Kover Laszlo a remercié les autorités municipales pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité, exprimant sa joie de constater le développement spectaculaire du Vietnam. Il a affirmé qu’en dix ans depuis sa dernière visite, Hô Chi Minh-Ville avait connu une transformation remarquable dans tous les domaines, devenant un centre économique dynamique et moderne.

Le dirigeant hongrois a réaffirmé que la Hongrie encourageait activement les entreprises hongroises à sonder des opportunités d’investissement au Vietnam, en particulier à Hô Chi Minh-Ville, et a souhaité que la ville crée des conditions favorables à leur implantation, tout en renforçant les relations d’amitié et de coopération avec les localités hongroises.

Avant cette rencontre, la délégation de l’Assemblée nationale de Hongrie avait visité la tour commémorative dédiée au savant orientaliste hongrois Sandor Korosi Csoma, située dans le quartier de Vung Tàu, pour lui rendre hommage.

VNA/CVN