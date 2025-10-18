Vietnam et Allemagne : cap sur la coopération interparlementaire

Une délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par Nguyên Manh Tiên, vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, a effectué du 14 au 18 octobre une visite de travail en République fédérale d’Allemagne.

La délégation vietnamienne a eu des entretiens avec Bodo Ramelow, vice-président du Bundestag, Malte Kaufmann, président du Groupe parlementaire d’amitié Allemagne - ASEAN, ainsi qu’avec Armin Laschet, président de la Commission des affaires étrangères du Parlement allemand. Les rencontres se sont déroulées dans une atmosphère chaleureuse et ouverte, témoignant de la volonté commune de renforcer la coopération politique et parlementaire bilatérale et de favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les deux Assemblées.

Lors des échanges, Nguyên Manh Tiên a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec l’Allemagne et souhaitait développer un partenariat stratégique plus profond, substantiel et efficace, au service des intérêts communs des deux peuples et de la paix, de la coopération et du développement dans le monde. Il a souligné que la coopération parlementaire constitue un pilier essentiel des relations bilatérales, permettant de partager les expériences législatives et de créer un cadre juridique favorable au développement des autres domaines de coopération.

Le représentant vietnamien a appelé le Bundestag à ratifier dans les plus brefs délais l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), le considérant comme une priorité absolue. Selon lui, la mise en œuvre de cet accord ouvrirait de nouvelles perspectives pour le commerce et l’investissement, tout en améliorant la transparence et la durabilité de l’environnement des affaires. Il a également estimé que l’EVIPA offrirait des opportunités prometteuses dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, la transition verte, l’industrie manufacturière, la formation, la science, la technologie et la logistique.

Vers un développement global et durable

De son côté, le vice-président du Bundestag Bodo Ramelow s’est félicité de la visite de la délégation vietnamienne et a salué les remarquables succès socio-économiques du Vietnam ces dernières années. Il a affirmé que l’Allemagne considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan en Asie du Sud-Est et continuera de promouvoir la ratification de l’EVIPA. L’accord, a-t-il précisé, sera examiné par les commissions spécialisées et soumis au vote d’ici la fin de l’année 2025. Le dirigeant allemand s’est dit convaincu que la majorité des députés allemands soutiendront l’accord, jetant ainsi les bases juridiques solides pour le développement des entreprises des deux pays.

Le vice-président Bodo Ramelow a également annoncé qu’il effectuerait une visite officielle au Vietnam en mars 2026, afin de poursuivre les échanges parlementaires et d’explorer sur le terrain de nouveaux modèles de coopération bilatérale.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de maintenir des mécanismes de dialogue réguliers et de coopérer étroitement au sein des forums parlementaires multilatéraux, tels que l’Union interparlementaire (UIP) et le Forum Asie – Europe (ASEP). Le Vietnam a également invité l’Allemagne et l’Union européenne à lever prochainement le "carton jaune" imposée à ses produits de la pêche (IUU), afin de faciliter leur accès au marché européen.

La délégation vietnamienne a par ailleurs proposé aux deux pays de rétablir l’accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, et de poursuivre la coopération en matière de défense et de sécurité, sur la base du respect de la souveraineté et des intérêts de chaque partie.

Lors de la rencontre avec l’ambassade du Vietnam en Allemagne, l’ambassadeur Nguyên Dac Thanh a présenté la situation locale, les activités de l’ambassade et ses efforts pour promouvoir la ratification de l’EVIPA ainsi que le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines parlementaire, économique et éducatif.

La visite de la délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam en Allemagne a constitué une étape importante de la diplomatie parlementaire vietnamienne, contribuant à donner un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam -Allemagne, orienté vers un développement global, durable et mutuellement bénéfique.

