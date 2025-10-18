Le chef du Parti appelle à affirmer le rôle stratégique du renseignement de la Défense

Le Département général du renseignement de la défense (Département général II) du ministère de la Défense a solennellement célébré, le 18 octobre à Hanoï, le 80ᵉ anniversaire du renseignement militaire vietnamien (25 octobre 1945).

>> Pham Minh Chinh formule ses vœux du Têt aux forces de renseignement de la défense

>> Tô Lâm appelle à bâtir une industrie de la défense plus forte et à double usage

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh se penche sur l'industrie de défense

>> Le chef du Parti salue un nouveau chapitre de modernisation de l’armée

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, qui a prononcé un discours d’orientation. À cette occasion, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et plusieurs dirigeants des ministères, des organismes centraux et des localités ont adressé leurs félicitations au secteur.

Dans son discours commémoratif, le lieutenant-général Trân Công Chinh, chef du Département général II, a retracé les 80 années de construction, de combat et de développement du renseignement de la Défense vietnamien. Né dans les premiers jours du pouvoir révolutionnaire, le renseignement militaire a grandi aux côtés de l’Armée populaire et du pays, demeurant absolument loyal au Parti, à la Patrie et à l’Armée, toujours proche du peuple et au plus près de l’ennemi.

Grâce à sa persévérance, son courage et son esprit d’innovation, le secteur a rempli avec brio ses missions historiques, contribuant de manière décisive à la lutte pour l’indépendance nationale, à la défense du pays et à l’accomplissement des devoirs internationaux du Vietnam.

Reconnaissant ses contributions exceptionnelles, le Parti et l’État ont décerné au renseignement de la Défense de nombreuses distinctions prestigieuses, dont l’Ordre d'étoile d'or, deux Ordres de Hô Chi Minh, l’Ordre de l’Indépendance de première classe, l’Ordre du Mérite militaire de première classe, ainsi que deux titres de Héros des Forces armées populaires.

À l’occasion de ce 80ᵉ anniversaire, le Département général II a une nouvelle fois reçu l’Ordre de Hô Chi Minh, symbole de la reconnaissance du Parti et de la Nation pour son dévouement exemplaire.

Dans son allocution, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a chaleureusement félicité les générations de cadres et soldats du renseignement militaire pour leurs exploits et leur fidélité sans faille à la cause révolutionnaire.

Il a souligné que, durant huit décennies, les agents du renseignement ont fait preuve d’un courage silencieux, d’une volonté inébranlable et d’un esprit de sacrifice discret sur un front sans bruit de canons, mais tout aussi crucial pour la survie et la sécurité du pays.

"Ces contributions silencieuses, souvent méconnues, ont enrichi la glorieuse tradition de l’Armée populaire du Vietnam héroïque et consolidé la confiance du Parti, de l’État et du peuple envers cette force stratégique", a-t-il affirmé.

Le leader du Parti a également salué les efforts récents du Département général II, qui a su anticiper avec précision les évolutions régionales et mondiales, proposer des analyses et des recommandations pertinentes au Parti, à l’État et à la Commission militaire centrale, tout en garantissant une posture stratégique proactive, sans surprise ni passivité.

L’organisation interne a été consolidée de manière "compacte, efficace et conforme aux fonctions assignées", et le Parti au sein du Service général demeure "sain et fort".

Un tournant stratégique pour le renseignement militaire vietnamien

Regardant vers l’avenir, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que le monde traverse une période de mutations profondes, où la situation régionale et internationale devient de plus en plus complexe et imprévisible.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, la défense nationale et, par conséquent, les missions du renseignement militaire, exigent une vigilance accrue, une vision stratégique et un haut degré de professionnalisme.

Le dirigeant suprême du Parti a exhorté le secteur à renforcer sans cesse son caractère de classe et sa fidélité révolutionnaire, à demeurer "la force de confiance absolue du Parti, de l’État, de l’Armée et du peuple".

Il a insisté pour que le renseignement de la Défense continue d’affirmer son rôle de service de renseignement stratégique du Parti et de l’État, tout en remplissant pleinement sa fonction d’organe spécialisé de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense.

Tô Lâm a demandé au secteur de servir efficacement les décisions politiques et stratégiques, d’améliorer la qualité de l’analyse et de la prévision, et de maintenir la confiance spéciale du Parti et de l’État.

Il a également recommandé une réorganisation continue des structures internes selon les principes de rationalité, d’efficacité et d’adaptation, en veillant à l’équilibre entre quantité et qualité, entre missions immédiates et préparation de la relève.

Le secrétaire général a mis l’accent sur la formation d’un corps d’agents de renseignement révolutionnaires, dotés d’un solide courage politique, d’une vision stratégique, de compétences professionnelles élevées et d’une intégrité irréprochable.

Selon lui, cette ressource humaine constitue "le fondement et le facteur décisif du développement durable du renseignement militaire vietnamien".

Confiant dans l’avenir, le dirigeant du Parti a exprimé sa conviction qu’avec 80 années de glorieuse tradition, sous la direction directe du Parti, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, le Département général II continuera à surmonter tous les défis, à accomplir avec succès les missions confiées et à écrire de nouvelles pages héroïques dans l’histoire du renseignement militaire du Vietnam, digne de la confiance et de la fierté du Parti, de l’État, de l’Armée et du peuple.

Pour conclure la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm a remis solennellement au Département général II l’Ordre de Hô Chi Minh, marquant un nouveau jalon dans la glorieuse histoire du renseignement de la défense du Vietnam.

VNA/CVN