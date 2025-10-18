Le Bureau du Comité central du Parti sollicité comme chef d'orchestre institutionnel

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a demandé au Bureau du Comité central du Parti de jouer un rôle de " chef d'orchestre " et d'établir une norme exemplaire pour l'ensemble du système des bureaux du Parti et de l'État dans l'ensemble du système politique.

>> Le dirigeant Tô Lâm souligne l’importance du Bureau du Comité central du Parti

>> Le secrétaire général présente ses vœux de Têt au Bureau du Comité central du Parti

>> Un livre sur la coopération entre les Bureaux des Comités centraux des Partis vietnamien et lao

>> Congrès de l’Organisation du Parti du Bureau du Comité central

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une cérémonie à Hanoï le 18 octobre pour célébrer la 95e Journée traditionnelle du Bureau du Comité central du Parti, le chef du Parti a exhorté le Bureau à fournir des conseils stratégiques au Comité central du Parti, au Politburo et au Secrétariat, qui soient clairs dans leur définition des problèmes, réalisables dans leur approche, dotés de ressources suffisantes et planifiés avec précision.

Il a défini trois orientations stratégiques pour le bureau, notamment la promotion de la numérisation complète de la gestion des documents, des archives et des flux de travail, notamment la signature numérique, la planification en ligne et le reporting.

Le Bureau doit garantir la standardisation des procédures selon le principe "une seule saisie, plusieurs utilisations", garantissant ainsi des opérations rapides, précises et transparentes, mesurées par la satisfaction des utilisateurs.

Il doit renforcer les capacités numériques du personnel administratif, en améliorant la maîtrise des données, la sécurité de l'information et les compétences analytiques, tout en maintenant la discipline, la créativité et la précision des conseils stratégiques, a souligné le dirigeant.

Il a appelé à l'établissement de normes professionnelles unifiées dans l'ensemble du système, à la standardisation de la documentation et à la formation continue du personnel ; à l'instauration d'une "culture de la qualité" et d'une "culture de la conduite exemplaire", où les dirigeants montrent l'exemple, protègent la confidentialité des informations, préservent l'intégrité et favorisent la coordination interinstitutionnelle.

Photo : VNA/CVN

Il a également demandé au bureau de préparer minutieusement le XIVe Congrès national du Parti, en garantissant les plus hauts standards d'organisation et de service.

Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général Tô Lâm a remis l'Ordre du Travail de première classe au Bureau pour ses réalisations exceptionnelles en matière de conseils stratégiques au Politburo et au Secrétariat, et pour sa contribution au développement socio-économique du pays.

Trân Câm Tú, membre permanent du Secrétariat, a remis des certificats de mérite du Premier ministre à des collectifs et à des personnes du bureau pour leur contribution aux activités marquant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

Pham Gia Tuc, chef du Bureau du Comité central du Parti, a également remis des certificats de mérite à 16 collectifs et 44 personnes reconnus pour leurs performances exemplaires pour la période 2020-2025.

Rappelant l'histoire du bureau, Pham Gia Tuc a rappelé qu'après la fondation du Parti communiste du Vietnam en février 1930, le Comité central du Parti a tenu sa première réunion en octobre 1930 et décidé de créer des organes spécialisés, dont les bureaux du Parti. Depuis lors, le 18 octobre est célébré comme la journée traditionnelle du Bureau du Comité central du Parti et des bureaux des comités du Parti à tous les niveaux du pays.

Photo : VNA/CVN

En mai 1947, la permanence du Comité central du Parti a décidé de créer le Bureau de la permanence du Comité central du Parti, aujourd'hui Bureau du Comité central du Parti, basé dans la base révolutionnaire du Viêt Bac, et a nommé Lê Van Luong secrétaire de ce bureau. La première Conférence nationale des Bureaux du Parti, en juin 1949, a établi les principes fondamentaux, la structure organisationnelle et le cadre opérationnel qui continuent de guider les bureaux du Parti aujourd'hui.

Pham Gia Tuc a souligné qu'au cours de 95 années de développement, le Bureau du Comité central du Parti et les bureaux des Comités du Parti à tous les échelons ont été profondément liés à la glorieuse histoire du Parti. Des générations de collaborateurs sont restées indéfectiblement fidèles, surmontant les épreuves, assurant une communication fluide et un soutien efficace à la direction du Parti, contribuant ainsi aux victoires de la nation. Les contributions du bureau ont été récompensées par de nombreuses distinctions, dont l'Ordre de l'Étoile d'or, la plus haute distinction du Parti et de l'État, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude aux générations de collaborateurs du Bureau du Parti qui se sont dévoués sans relâche au bon fonctionnement de la direction du Parti. Il a rendu hommage à ceux qui ont travaillé sans relâche, souvent nuits, week-ends et jours fériés, pour garantir que chaque document, décision et conférence respecte les délais et les objectifs.

Fort de 95 ans d'héritage de dévouement et de discipline, le secrétaire général s'est dit convaincu que l'ensemble du système des bureaux du Parti continuera de perpétuer la tradition de loyauté absolue, de solidarité, de créativité, de dévouement et d'adhésion aux principes, contribuant ainsi significativement aux objectifs du Vietnam en matière de développement national rapide et durable.

À cette occasion, le Bureau a lancé un nouveau mouvement d'émulation pour la période 2025-2030, notamment une campagne spéciale pour célébrer le XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN