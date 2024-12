L'Afrique du Sud inaugure une présidence historique du G20

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a officiellement inauguré mardi 3 décembre l'exercice par son pays de la présidence du G20, et a exprimé à cette occasion l'engagement de l'Afrique du Sud à favoriser un monde plus inclusif, plus équitable et plus durable.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours du lancement officiel de la présidence sud-africaine du G20 au Cap, la capitale législative du pays, M. Ramaphosa a souligné que l'accession de l'Afrique du Sud à la présidence du groupe le 1er décembre constituerait une étape historique, dans la mesure où il s'agira de la première nation africaine à diriger l'influent groupe des plus grandes économies mondiales.

"La présidence sud-africaine du G20 survient à un moment où le monde est confronté à de graves défis, dont notamment le changement climatique, les inégalités et la pauvreté, des perspectives de croissance économique mondiale en demi-teinte et une instabilité géopolitique. En travaillant de concert avec les membres du G20 et en établissant des partenariats à travers toute la société, l'Afrique du Sud cherchera à mobiliser les volontés et les capacités mondiales pour relever ces défis", a-t-il affirmé.

Le pays espère plus particulièrement amener le groupe à poursuivre une croissance économique inclusive, à parvenir à plus de justice mondiale, à éradiquer la pauvreté et la faim et à lutter contre le changement climatique en vue d'un avenir durable, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Afrique du Sud avait placé cette présidence sous le thème "Solidarité, égalité et durabilité" pour refléter cette ambition.

"Conformément à ce thème, nous chercherons à renforcer et à faire progresser les efforts internationaux pour atteindre les Objectifs de Développement durable d'ici 2030. Nous utiliserons ce moment pour inscrire plus fermement les priorités de développement du continent africain et du Sud global parmi les priorités du G20", a indiqué M. Ramaphosa.

Les principaux domaines d'intérêt de la présidence sud-africaine comprendront le renforcement de la résilience aux catastrophes, la viabilisation de la dette des pays à faibles revenus, la mobilisation de nouveaux financements pour assurer une transition énergétique juste, et une meilleure exploitation des minéraux critiques pour un développement inclusif, a-t-il affirmé.

M. Ramaphosa a également annoncé la création de trois groupes de travail, qui se concentreront respectivement sur "la croissance économique inclusive, l'industrialisation, l'emploi et la réduction des inégalités", sur "la sécurité alimentaire" et sur "l'intelligence artificielle, la gouvernance des données et l'innovation en matière de développement durable".

Il a également souligné l'importance pour le G20 de rester attentif à ses responsabilités fondamentales afin de relever les défis économiques et financiers mondiaux.

"(Le G20) ne doit pas remplacer les institutions et plateformes internationales existantes, comme les Nations Unies et les organismes associés. Pour garantir que le G20 reste concentré sur ses priorités, l'Afrique du Sud ne créera pas d'autres nouveaux groupes de travail ou de structures permanentes", a-t-il déclaré.

En conclusion de son discours, M. Ramaphosa a indiqué que la présidence sud-africaine culminerait avec le sommet des dirigeants du G20 en novembre 2025 à Johannesburg, où les dirigeants mondiaux adopteront une déclaration sur les actions collectives à entreprendre pour relever les grands défis mondiaux.

Au cours de cet exercice de la présidence du G20, plus de 130 réunions sont prévues, et des dizaines de milliers de participants venus de près de 30 pays et de plus de 20 organisations régionales et internationales sont attendus en Afrique du Sud. M. Ramaphosa a déclaré que cela serait une occasion de montrer au monde l'immense potentiel et les perspectives uniques de son pays.

"Nous sommes impatients d'accueillir nos amis et partenaires dans notre beau pays. Grâce à la présidence sud-africaine du G20, nous œuvrerons à construire une Afrique et un monde meilleurs, et veillerons à ce que personne ne soit laissé pour compte", a-t-il conclu.

Xinhua/VNA/CVN