Vietnam et Brésil conviennent d’élever leurs liens au niveau d’un partenariat stratégique

Les deux parties ont convenu d’élever les relations Vietnam - Brésil au niveau d’un partenariat stratégique et publié la Déclaration commune Vietnam - Brésil sur l’élévation des relations Vietnam - Brésil au niveau d’un partenariat stratégique avec des principes et des orientations majeurs.

Le Premier ministre vietnamien a estimé qu'avec sa capacité et son expérience, le Brésil réussirait à organiser le Sommet du G20. Il a hautement apprécié l'ordre du jour du sommet qui est axé sur la réduction de la pauvreté, le développement durable et la réforme de la gouvernance mondiale, les questions d'intérêt commun pour les pays en développement.

Cinq similitudes et compléments clés

Le président brésilien Lula da Silva a déclaré qu'en tant qu'hôte, le Brésil promouvait des initiatives révolutionnaires qui répondaient aux défis mondiaux, notamment la création de l'Alliance mondiale pour lutter contre la pauvreté et pour la gouvernance mondiale. Il a remercié le Vietnam pour son soutien actif à ces initiatives.

Concernant les relations bilatérales, Pham Minh Chinh a affirmé que les relations Vietnam - Brésil entretenaient cinq similitudes et compléments clés : avoir des idéaux et une confiance similaires ; avoir une identité culturelle proche ; avoir des économies qui se complètent et se favorisent mutuellement ; avoir des sentiments chaleureux et sincères et partager un fort désir de paix.

Sur la base de ces éléments, les relations Vietnam - Brésil ont connu, ces derniers temps, des développements positifs dans de nombreux domaines, notamment l'échange régulier de délégations de haut niveau, la croissance économique et commerciale durable, le soutien mutuel lors de forums multilatéraux.

Exprimant son accord avec les évaluations du Premier ministre Pham Minh Chinh, le président Lula da Silva a convenu de mettre en œuvre de mesures visant à renforcer davantage les relations entre les deux pays dans les temps à venir.

Il a également apprécié les propositions du dirigeant vietnamien visant à ce que le Brésil reconnaisse le statut d'économie de marché du Vietnam et démarre bientôt des négociations sur un accord de libre-échange avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR) en 2025 pour apporter des avantages pratiques à deux parties, contribuant au développement de chaque pays.

Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre de mesures visant à renforcer les relations bilatérales à la mesure du nouveau cadre relationnel, notamment multiplier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux ; se coordonner pour mettre en œuvre efficacement les documents de coopération signés lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en septembre 2023 ; coordonner dans l'organisation prochaine de la 3e session du Comité mixte Vietnam - Brésil sur la coopération économique et commerciale, de la première session du Comité mixte de la science et de la technologie et de la 9e session du mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères ; former de jeunes talents du football ; promouvoir l'expansion de la coopération dans de nouveaux domaines tels que la haute technologie, la transformation numérique, la conversion énergétique, les biocarburants, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique.

Coopération sur les questions de gouvernance mondiale

Les deux dirigeants ont hautement apprécié l'importance de la coopération en matière de défense et de sécurité et sont convenus de renforcer la coopération dans les domaines de la formation des officiers, de l'industrie et du commerce de la défense, de la logistique, de la médecine militaire et du maintien de la paix, sur la base du Protocole d'accord sur la coopération en matière de défense signé en septembre 2023 et aussi d’accélérer la coopération en matière de prévention de la criminalité transnationale et de cybersécurité.

Pham Minh Chinh a salué et apprécié la participation du Brésil à l'Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue en décembre 2024, avec la présence du constructeur aéronautique brésilien Embraer.

Discutant des questions internationales et régionales, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération sur les questions de gouvernance mondiale, la réforme des Nations unies, la réduction de la pauvreté ainsi que la lutte contre le changement climatique. Les deux dirigeants ont partagé également le point de vue, selon lequel les désaccords et différends internationaux devraient être résolus par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de 1982 (CNUDM 1982). Dans cet esprit, le président brésilien a respectueusement invité le Premier ministre vietnamien à participer à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) et à la Conférence des dirigeants des pays du BRICS+ en 2025 au Brésil.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis au président du Brésil les invitations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et au président Luong Cuong à se rendre à nouveau au Vietnam en 2025. L’invitation a été acceptée.

