Lors de la réunion, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a salué les efforts du Groupe de rédaction et a souligné que la version actuelle du projet de Rapport politique avait été considérablement raccourcie, reflétant une approche visant à rendre le document plus concis, plus compréhensible et plus facile à mettre en œuvre.

Il a demandé de poursuivre l’examen et l’amélioration du projet de Rapport politique afin qu’il serve véritablement de boussole pour le développement du pays dans les années à venir.

Nouveaux points

Sur le fond, le projet de Rapport politique présente de nombreux points nouveaux, en adéquation avec les exigences actuelles. Toutefois, le secrétaire général a souligné que si certains aspects avaient été clarifiés, d’autres nécessitaient encore des études et des analyses approfondies pour être complétés.

Il a insisté sur la nécessité de préciser davantage le contenu du "nouveau modèle de croissance" du Vietnam pour la période à venir, en mettant particulièrement l’accent sur les facteurs fondamentaux permettant un développement rapide et durable. Il a notamment souligné le rôle du secteur privé comme principal moteur de la croissance du PIB, de l’amélioration de la productivité du travail et de la création d’emplois...

En parallèle, il a demandé d’approfondir l’évaluation des résultats de la mise en œuvre de la politique de rationalisation de la structure organisationnelle du système politique et de la réorganisation des unités administratives à tous les niveaux. Selon lui, il ne s’agit pas seulement d’un ajustement des frontières administratives, mais aussi d’une refonte de l’espace économique et d’une meilleure allocation des ressources économiques...

En matière de sciences, de technologies et de transformation numérique, le secrétaire général a exigé que ces éléments soient davantage approfondis dans le projet de rapport, afin qu’ils apparaissent à travers tous les aspects de la vie sociale, qu’il s’agisse de la gouvernance nationale, du développement économique, de la sécurité et de la défense nationale ou encore de la résolution des défis sociaux.

Rôle central et mission historique du Parti

Le chef du PCV a insisté sur l’importance de garantir un équilibre entre le développement économique et socioculturel. L’objectif ultime étant d’améliorer continuellement la vie matérielle et spirituelle des citoyens.

Il a également souligné la nécessité de définir clairement les orientations et politiques stratégiques pour la période à venir, notamment en affirmant le rôle proactif du Vietnam dans l’intégration internationale et ses contributions aux questions régionales et mondiales...

Concernant l’édification du Parti, Tô Lâm a mis en avant la nécessité de perfectionner les politiques et lignes directrices relatives sur ce sujet, en adéquation avec le rôle central et la mission historique du Parti dans cette nouvelle période.

Enfin, il a exhorté les membres du Sous-comité des documents à poursuivre leurs recherches et discussions approfondies, à recueillir les avis des différentes instances concernées et à collaborer étroitement avec les autres sous-comités, afin d’améliorer et d’enrichir davantage le projet de Rapport politique avec un niveau de qualité optimal.

