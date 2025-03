Le travail du personnel revêt une importance particulière

S’exprimant lors de la 4e réunion de la sous-commission du personnel du 14e Congrès national du Parti, le leader du Parti, qui préside également cette sous-commission, a qualifié le prochain congrès d’étape importante dans le développement du pays, ouvrant une nouvelle ère pour le pays, celle de son ascension vers un développement et une prospérité solides.

C’est également le moment de procéder à une restructuration globale et coordonnée de l’appareil organisationnel du système politique, du niveau central au niveau local, afin d’en améliorer l’efficacité, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Tô Lâm a également déclaré qu’il s’agit de renforcer la direction du Parti, de réaliser des avancées décisives et de favoriser le développement durable du pays, afin de rattraper les autres pays avancés de la région et du monde.

Soulignant l’importance de la qualité du personnel prévu dans ce contexte, il a souligné la nécessité d’examiner et d’évaluer les affaires du personnel du XIIIe Congrès national du Parti et d’affiner les directives relatives au personnel pour le XIVe Congrès national du Parti.

Ces processus doivent respecter les principes, les processus et les règlements du Parti, en veillant à leur rigueur, leur démocratie, leur objectivité, leur caractère scientifique et leur pragmatisme, a-t-il poursuivi.

Il est essentiel de privilégier la qualité du personnel et de garantir une structure équilibrée et rationnelle afin d’atteindre l’objectif ultime de la création d’un Comité central, d’un Politburo et d’un Secrétariat du Parti, en particulier des dirigeants clés, qui incarnent les vertus morales, les compétences et le prestige, et font preuve d’unité, de solidarité et de détermination à innover, contribuant ainsi au rôle de direction du Parti dans la nouvelle ère tout en œuvrant pour la prospérité et le bonheur du peuple, a-t-il souligné.

Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que la sous-commission était pour l’essentie d’accord avec le rapport, la proposition et le projet de plan de personnel pour le XIVe Congrès national du Parti, et a salué les efforts de la permanence de la sous-commission.

Il leur a demandé de continuer à recueillir les idées de tous les membres de la sous-commission et de finaliser les contenus pertinents des projets de rapports et du projet de plan du travail du personnel à soumettre à l’examen du Politburo, avant de les soumettre au 11e Plénum du XIIIe Comité central du Parti.

