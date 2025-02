Le PM exige des rapports complets sur les projets d’investissement en souffrance

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a publié une dépêche officielle, exigeant des rapports complets sur les projets d’investissement retardés et ceux qui présentent des difficultés afin d’élaborer des mesures pour éliminer les goulots d’étranglement en vue d’une mise en œuvre immédiate, contribuant ainsi à renforcer le développement socio-économique et à prévenir le gaspillage.

>> Le PM demande de régler les conséquences d'un grave accident de la route à Phu Yên

>> Le Premier ministre rend hommage aux martyrs et Mères héroïnes à Quang Nam



>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les dirigeants de Quang Nam

Dans la dépêche, envoyée aux ministres, aux chefs des agences de niveau ministériel et gouvernemental et aux présidents des comités populaires des villes et des provinces, il a souligné la réponse médiocre aux mandats de rapport précédents, notant que seulement 33 localités et neuf ministères et agences centrales ont soumis leurs rapports au ministère du Plan et de l’Investissement au 7 février, bien après la date limite du 20 janvier.

Photo : VNA/CVN

Tout en félicitant les organismes qui ont respecté le délai initial, le chef du gouvernement a ordonné aux 30 localités et ministères restants de soumettre des rapports de responsabilité détaillés avant le 17 février, ainsi que ceux examinant les performances des entreprises et groupes étatiques avant le 15 février.

Les organismes qui ne soumettront pas de rapports avant le 15 février feront l’objet d’une enquête de l’Inspection générale du gouvernement sous la direction du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis en place le 12 décembre 2024 le comité de pilotage pour l’examen et la suppression des obstacles aux projets d’investissement. Le comité est dirigé par le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh.

VNA/CVN