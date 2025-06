Des intellectuels vietnamiens en France appelés à soutenir les sciences du pays natal

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, dans l'après-midi du 10 juin (heure locale) à Paris, des représentants d'experts et d'intellectuels vietnamiens en France afin de recueillir leurs avis, propositions et conseils, à l'occasion de sa participation à la 3 e Conférence des Nations unies sur l'océan à Nice et dans le cadre de ses activités bilatérales en France.

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a informé que la communauté vietnamienne en France comptait actuellement plus de 300.000 personnes, dont environ 50.000 intellectuels. Le réseau d'experts et d'intellectuels vietnamiens en France est actif dans de nombreux domaines. Nombre d'entre eux ont réussi et travaillent dans d'importantes agences françaises. Ils sont particulièrement passionnés et désireux de contribuer par leurs efforts et leur intelligence au développement du pays.

Les représentants d'experts et d'intellectuels vietnamiens résidant en France ont partagé leur connaissance sur la situation de développement dans divers domaines, notamment ceux que le Vietnam privilégie actuellement, tels que l'énergie nucléaire, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les chemins de fer.

Ils ont proposé plusieurs orientations de développement et exprimé le souhait que le Parti et l'État créent des conditions plus favorables pour que les experts et les intellectuels vietnamiens puissent accompagner et participer davantage au développement du pays, notamment dans les industries et les domaines prioritaires du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié sincèrement les experts et les intellectuels pour leur enthousiasme, leur intelligence et leur dévouement sans faille, en particulier dans ce moment actuel où le pays tout entier promeut l'accélération, les avancées et le développement.

Il a déclaré que pour bâtir une économie indépendante et autonome, le Vietnam devait être indépendant et autonome dans les domaines scientifiques et technologiques. Il a souhaité que les intellectuels et les experts continuent d'apporter leur contribution au pays, notamment en matière de conseil sur le choix des technologies, d'élaboration de critères et de normes et de création d'un écosystème pour la formation des ressources humaines dans les domaines de l'énergie nucléaire, des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, des chemins de fer, etc.

Le Premier ministre a demandé aux experts et intellectuels vietnamiens en France de développer des projets spécifiques pour soutenir le transfert scientifique et technologique national, de partager des expériences et d’aider la formation des ressources humaines dans divers domaines.

Lors de cette rencontre, Pham Minh Chinh a notamment "chargé" le Professeur Nguyên Van Tâm, de l'Institut polytechnique de Paris, de développer un projet de formation de 100 ingénieurs en intelligence artificielle pour le Vietnam.

