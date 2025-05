Les entreprises technologiques sud-coréennes cherchent à séduire les talents vietnamiens

Injungbo Company, une société sud-coréenne spécialisée dans la criminalistique numérique et la cybersécurité, a ouvert un centre de recherche et développement (R&D) à Hanoï.

Photo : MK/CVN

La création de ce centre de recherche et développement fait partie de la stratégie d'expansion mondiale de la société visant à attirer et à développer les principaux talents scientifiques et technologiques étrangers et à soutenir leur future implantation en République de Corée.

Pour atteindre cet objectif, la société Injungbo prévoit de signer des accords avec des universités de premier plan au Vietnam telles que l'Université des sciences et technologies de Hanoï, l'Université nationale de Hanoï et de recruter des diplômés pour former ces talents à devenir des programmeurs professionnels.

Injungbo dispose de plusieurs équipes de produits internes, dont "IJB eDiscovery", une solution de gestion des informations électroniques basée sur l'intelligence artificielle (IA), et le centre de R&D du Vietnam sera principalement responsable du développement et de l'amélioration futurs des produits.

Les dirigeants de l'entreprise Injungbo ont déclaré qu'attirer des talents étrangers était désormais une nécessité, et non une option. L'entreprise fera tout son possible pour améliorer sa compétitivité mondiale grâce à des programmes de soutien actif et à une formation systématique des talents vietnamiens qui ont démontré d'excellentes capacités dans les entreprises sud-coréennes.

VNA/CVN